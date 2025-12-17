Las lesiones costaron 3.450 millones en las cinco principales ligas de fútbol de Europa en el último lustro

El defensa del Atlético de Madrid Marcos Llorente cae lesionado en el césped del Coliseum de Getafe en un partido de LaLiga EA Sports. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las casi 22.600 lesiones registradas en los últimos cinco años costaron 3.450 millones en las cinco principales ligas de fútbol de Europa, según revela la quinta edición del 'Índice de lesiones en el fútbol masculino europeo' impulsado por el grupo intermediario de seguros global Howden.

Esta edición examina las tendencias de lesiones en los últimos cinco años en las cinco principales ligas masculinas de Europa en la temporada 2024-25, con un capítulo dedicado al impacto de la recién ampliada Copa Mundial de Clubes de la FIFA de 2025.

El informe refleja que, a pesar del aumento en el número de lesiones registradas en la temporada 2024-25 en las cinco principales ligas masculinas europeas, se ha producido una disminución más que proporcional en los costes incurridos por los clubes más importantes (-160,48 millones de euros), en comparación con la temporada 2023-24.

Fuera de la 'Premier League', solo tres clubes, el Bayern de Múnich, el París Saint-Germain y el Real Madrid, registraron costes por lesiones superiores a 40 millones de euros en una sola temporada, en los últimos cinco años.

Aunque los clubes de la Bundesliga han registrado sistemáticamente las tasas más altas de lesiones en cada temporada, los datos muestran que su coste es notablemente inferior, con una media de 115,95 millones de euros por temporada.

En los últimos cinco años, el Real Madrid ha incurrido en un coste total por lesiones de 168,76 millones de euros, frente a los 122,99 millones de euros de su rival, el FC Barcelona. El París Saint-Germain es el único equipo masculino francés que ha registrado cifras de lesiones superiores a la media en cada una de las últimas cinco temporadas, con un total de casi 300 lesiones durante este periodo.

En medio de la creciente preocupación por el número de minutos que se espera que jueguen los futbolistas jóvenes, el informe analizó los casos de lesiones por grupo de edad, haciendo hincapié en la susceptibilidad a las lesiones de los menores de 21 años.

Los cinco escenarios más 'propensos a las lesiones', en los que los jugadores participaron en un mínimo de 300 minutos de fútbol, involucraban a jugadores menores de 21 años.

Los delanteros de la Premier League menores de 21 años sufrieron una lesión cada 120 minutos de fútbol competitivo nacional. En 2024/25, los jugadores menores de 21 años de la Ligue 1 sufrieron las lesiones más graves. Estuvieron fuera de juego, de media, 47 días por lesión, lo que supone un aumento de ocho días con respecto a la temporada anterior.

"El informe de este año subraya las exigencias físicas cada vez mayores a las que se ven sometidos los jugadores de élite. En el informe de este año hemos observado una evolución en el número de lesiones y los costes asociados, lo que se hace eco de los debates actuales sobre la mejora de la protección de los jugadores dentro del juego. Esperamos que el informe sirva de recurso valioso para que los jugadores, los clubes y los organismos reguladores puedan orientarse en estos debates y tomar decisiones informadas sobre el futuro del juego", comentó James Burrows, director deportivo de Howden.