El Levante alimenta más su fe a costa del Sevilla y el Villarreal empata con poco en Oviedo

Archivo - Nicolas Pépé, en un partido con el Villarreal. - Europa Press/Contacto/Maria Jose Segovia/Defodi Im

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Levante UD ha ganado con sufrimiento por 2-0 al Sevilla FC en la jornada 33 de LaLiga EA Sports, que este jueves también ha visto el empate (1-1) del Villarreal CF en su visita al colista Real Oviedo, mientras que el Rayo Vallecano ha batido por 1-0 al RCD Espanyol para coger oxígeno en la lucha por salvar la categoría.

En el Estadio Ciutat de València hubo polémica nada más comenzar, ya que el árbitro pitó penalti de Nemanja Gudelj sobre Iván Romero, pero enmendó su decisión a instancias del VAR. Luego los minutos pasaron con espesor, parones médicos incluidos, hasta que Romero metió el 1-0 en el 38' con una volea de diestra tras pase picado de Jon Ander Olasagasti.

La reacción sevillista llegó después del descanso, con sendos remates de Rubén Vargas y de Akor Adams por encima del travesaño. Aunque las sustituciones sentaron mejor al equipo 'granota', en el 80' tuvo susto por un penalti por mano señalado a Pablo Martínez, si bien el árbitro de nuevo corrigió su dictamen al no verla punible en la revisión del VAR.

Con los visitantes volcados al ataque en busca de un empate en el tiempo de alargue, Etta Eyong lanzó un contragolpe que canalizó Kervin Arriaga con un autopase; pisó área rival y cedió raso el gol a Romero para su doblete. Este triunfo situó al Levante con 32 puntos, aún en la zona de descenso, pero se acercó a un Sevilla que sigue con 34 puntos.

Un poco más arriba en la tabla con 38 puntos está ahora el Rayo, que en casa sacó adelante un partido sin brillo. La primera oportunidad de peligro clara cuajó para los locales ya tras el descanso, en un centro de Andrei Ratiu que Isi Palazón cabeceó picado en llegada y que Marko Dmitrovic despejó a media altura, bien ubicado en su portería.

En el 70' repitió paradón Dmitrovic, esta vez con su pie izquierdo, tras una jugada similar con centro de Ratiu y cabezazo picado de Alemão. La respuesta perica fue inmejorable, pues un derechazo de Kike García a bote pronto fue desviado por Óscar Valentín con un codo dentro del área; no obstante, Dani Cárdenas detuvo el penalti al propio Kike García.

También falló Pere Milla en el 79', enviando fuera un cabezazo muy claro tras un córner. En ese toma y daca, Isi incordió a Dmitrovic con un centro-chut que presagió el 1-0 (87'); merced a un ataque guiado por Ilias Akhomach, recibió Sergio Camello el balón en carrera y esquivó a Omar El Hilali con un autopase; y delante del portero, definió por raso.

Pese a su empuje en el tiempo añadido, los espanyolistas sucumbieron y prolongaron su nefasta dinámica de 2026, quedándose con 38 puntos y mirando hacia una zona de descenso acechante. Como colista sigue ahí el Oviedo, que en el Estadio Carlos Tartiere inició a remolque su duelo ante el Villarreal porque Dani Calvo cometió penalti sobre Nicolas Pépé.

DE MÁS A MENOS EN EL TARTIERE

Aarón Escandell paró el lanzamiento de Dani Parejo, pero Ilyas Chaira había entrado al área antes de tiempo y se mandó repetir la pena máxima, lo que aprovechó Pépé para marcar el 0-1 en esa segunda instancia. Ya en la segunda mitad, Arnau Tenas impidió un tempranero gol ovetense a tiro de Alberto Reina y en el minuto 66 lo buscó Chaira también sin premio.

Eso sí, Chaira se desquitó luego con el 1-1 tras recibir un pase de tacón de Reina, zafándose en corto de un rival y ejecutando un zurdazo que dio en otro defensor para colarse en la portería. El Villarreal hizo sustituciones y acarició el 1-2 en el minuto 82 tras un centro de Sergi Cardona desde la banda izquierda y que cabeceó Ayoze Pérez al larguero.

Su remate no tropezó de milagro en la espalda de Escandell, quien al alimón con un compañero despejó el esférico casi sobre línea de gol. La fe local no logró más recompensa, pues Santiago Colombatto mandó alto en el descuento un potente zurdazo desde el fuera del área. Esto dejó al Oviedo último con 28 puntos y al 'Submarino Amarillo' tercero con 62.