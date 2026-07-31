El Levante asegura que el fichaje de Carlos Espí por el Real Madrid "se trabajó hace mucho tiempo"

Archivo - El exfutbolista del Levante UD Carlos Espí celebrando su gol contra el RCD Mallorca de LaLiga EA Sports. - Europa Press/Contacto/Judith Amigo / Agencia Lof

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fichaje del delantero del Levante UD Carlos Espí por el Real Madrid, club en el que jugará las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031, "se trabajó hace mucho tiempo", según afirmó este viernes el director deportivo de la entidad valenciana, Héctor Rodas.

"Es una operación que se ha ido trabajando hace mucho tiempo. Al final se tomó una decisión que también la comparte el jugador y creo que ha sido la mejor decisión para todos", aseguró Héctor Rodas en declaraciones a Onda Cero Valencia que recoge Europa Press.

El Real Madrid llegó este jueves a un acuerdo con el Levante UD para incorporar al joven delantero a la plantilla entrenada por el portugués José Mourinho antes de la posible salida del delantero Gonzalo García al Fulham inglés de Álvaro Arbeloa.

Sin embargo, el director deportivo del Levante no se pronunció sobre si la operación del traspaso de Carlos Espí se llevó a cabo mediante el pago de la cláusula de 25 millones de euros. "Estamos trabajando en la sustitución de Espí y de otros refuerzos. Pese a esta venta, el 'fair play' financiero aún está muy bajo", concluyó.