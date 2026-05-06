Levante confirma su descenso en la fiesta del Barça por la Liga F Moeve

Vicky López, en un partido con el Barça. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Levante UD ha confirmado este miércoles de forma matemática su descenso de categoría tras perder por 5-0 en su visita al FC Barcelona en un partido de la jornada 27 de la Liga F Moeve 2025-26, que ha servido para que las jugadoras culés festejen su recién conquistado título de esta competición.

En el Estadi Johan Cruyff, el Barça generó peligro en el 14' con un derechazo de Clàudia Pina que despejó la portera rival a media altura. Y casi acto seguido, las locales abrieron el marcador tras una pared de Kika Nazareth con Martine Fenger y pase al lado derecho para Vicky López, quien desde fuera del área ejecutó un derechazo duro que entró sin paliativos.

Pina rozó estrelló luego una falta directa en el poste, pero se quitó la espina en el minuto 34; Nazareth filtró un pase bombeado, Pina lo domó dentro del área 'granota' y marcó el 2-0 con un derechazo cruzado y raso a bote pronto. La propia Nazareth merodeó después el tercer gol culé con un cabezazo, donde se lució la guardameta del Levante para despejar por alto.

Las visitantes creaban escasísimo peligro sobre la portería contraria y para colmo encajaron el 3-0 al poco de iniciarse la segunda mitad, merced a una internada de Salma Paralluelo por la banda izquierda hasta pisar el área, hacer un recorte y ceder el balón para que Pina anotase en carrera.

El castigo para el Levante fue mayor porque Carla Julià cabeceó el 4-0 en el 66', después de un arreón con centro de Vicky López desde el extremo derecho, y Sydney Schertenleib redondeó la 'manita' en el 86', tras cazar una bola suelta en el balcón del área y acertar su derechazo ajustado.

Esto situó con 78 puntos al Barça, campeón desde la jornada anterior y que al acabar este partido recogió el trofeo que así lo acredita de manos de Beatriz Álvarez, presidenta de Liga F. Por su parte, el colista Levante se quedó con 8 puntos y constató su descenso de forma matemática porque el DUX Logroño marca la salvación con 18 unidades y solo quedan 9 en juego.