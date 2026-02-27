Levante - Deportivo Alavés: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

Archivo - El jugador del Deportivo Alavés Nahuel Tenaglia. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Levante UD y el Deportivo Alavés abren este viernes en el Ciutat de València la jornada 26 de LaLiga EA Sports 2025-2026, un duelo marcado por la urgencia de los locales de sumar una victoria para no descolgarse por la salvación y la necesidad de reacción por parte de los visitantes para evitar complicaciones en la zona baja.

POSIBLES ALINEACIONES

Levante: Ryan; Toljan, De la Fuente, Moreno, Manu Sánchez; Olasagasti, Raghouber, Carlos Álvarez; Tunde, Etta Eyong y Iván Romero.

Deportivo Alavés: Sivera; Jonny, Tenaglia, Pacheco, Youssef; Ángel Pérez, Ibáñez, Blanco, Aleñá; Toni Martínez y Boyé.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Levante y Alavés de la jornada 26 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el viernes 27 de febrero a las 21.00 horas en el Ciutat de Valencia.

DÓNDE VER

El duelo entre los granotas y los babazorros se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.