Levante - Deportivo Alavés: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 27 febrero 2026 16:50
   MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El Levante UD y el Deportivo Alavés abren este viernes en el Ciutat de València la jornada 26 de LaLiga EA Sports 2025-2026, un duelo marcado por la urgencia de los locales de sumar una victoria para no descolgarse por la salvación y la necesidad de reacción por parte de los visitantes para evitar complicaciones en la zona baja.

   POSIBLES ALINEACIONES

   Levante: Ryan; Toljan, De la Fuente, Moreno, Manu Sánchez; Olasagasti, Raghouber, Carlos Álvarez; Tunde, Etta Eyong y Iván Romero.

   Deportivo Alavés: Sivera; Jonny, Tenaglia, Pacheco, Youssef; Ángel Pérez, Ibáñez, Blanco, Aleñá; Toni Martínez y Boyé.

HORA Y FECHA

   El partido que enfrenta a Levante y Alavés de la jornada 26 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el viernes 27 de febrero a las 21.00 horas en el Ciutat de Valencia.

   DÓNDE VER

   El duelo entre los granotas y los babazorros se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.

