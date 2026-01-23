Levante - Elche: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Levante y Elche CF afrontan este viernes en el Ciutat de Valencia un derbi de la Comunitat en el que los granota buscarán su primer triunfo como locales, y los de Eder Sarabia, la primera victoria lejos del 'fortín' -solo han encajado la derrota contra el Villarreal- del Martínez Valero en la apertura de la vigésimo primera jornada de LaLiga EA Sports.

POSIBLES ALINEACIONES

Levante: Ryan; Toljan, Dela, Moreno, Sánchez; Martínez Andres, Raghouber, Arriaga; Carlos Álvarez, Etta Eyong y Iván Romero.

Elche: Iñaki Peña; Josan, Diaby, Affengrunber, Petrot, Valera; Neto, Febas, Aguado; Álvaro Rodríguez y Diangana.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Levante y Elche de la jornada 21 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el viernes 23 de enero a las 21.00 horas en el Ciutat de Valencia.

DÓNDE VER

El duelo entre los granotas y los ilicitanos se podrá ver por televisión a través de los canales DAZN LaLiga en abierto y teledeporte.