Levante y Girona desatan el primer cabreo del año en el Pizjuán y Son Moix

Sevilla FC - Levante UD - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Levante goleó (0-3) al Sevilla y el Girona venció (1-2) al Mallorca también a domicilio en una jornada 18 de LaLiga EA Sports que animó la zona baja de la tabla, mientras que el Real Oviedo cayó al farolillo rojo pese a empatar ante el Deportivo Alavés (1-1).

La sesión de mediodía en el Ramón Sánchez-Pizjuán dejó la crispación en el aficionado local, mientras el estreno de Luis Castro fue redondo con los 'granotas'. El hasta este domingo colista firmó tres puntos de oro, 13 en total, y dejó al Sevilla con 20, en zona de nadie y despedido con pitos por la grada.

Los de Matías Almeyda se quedaron en el parón navideño y el Levante ganó con justicia. Iker Losada adelantó a los visitantes justo antes del descanso, cuando el Sevilla empezaba a tomar el pulso al encuentro. En el segundo tiempo, los andaluces se volcaron más en ataque aunque sin claridad en los últimos metros y el Levante golpeó con Carlos Espí, otro poco habitual con Julián Calero.

Pese a la dosis de orgullo que puso el Sevilla en el último tramo, el Levante se quedó el premio y, encima, hurgó en la herida con el 0-3 de Carlos Álvarez. Del mismo modo, el Mallorca murió en la orilla ante un Girona que salió de la zona de descenso sumando 18 puntos, los mismos que los baleares. Son Moix también se cabreó para empezar el año, porque los locales estuvieron muy espesos.

Viktor Tsygankov firmó el 0-1 con el que se llegó al descanso, incapaz los de Jagoba Arrasate de generar peligro. Por unos centímetros de fuera de juego no subió el empate de Takuma Asano en la reanudación y, poco después, llegó el 0-2, de penalti convertido por Vladyslav Vanat. Los pitos se dejaron notar, pero el Mallorca no recortó hasta el descuento, penalti dudoso convertido por Muriqi.

Mientras, los giros en la zona de descenso llegaron al Estadio de Mendizorroza, donde el Real Oviedo fue valiente pero no evitó su caída a la última posición (12 puntos). Los asturianos, en el segundo encuentro con Guillermo Almada, dejaron buenas sensaciones y un gran arranque, con las ocasiones de Fede Viñas e Ilyas.

De nuevo los problemas con el gol lastraban a un Oviedo que se salvaba de las ocasiones locales, despertar de un Alavés que la tuvo con Pablo Ibáñez. Ya en el minuto 56, Fede Viñas fue quien cortó la sequía asturiana con el 0-1 pero un golazo de Lucas Boyé dejó en tablas un intenso choque que ambos terminaron con diez, por las segundas amarillas de Viñas y Carlos Protesoni.