El Levante logra en el descuento frente al Elche su primera victoria en casa de esta temporada

Adrián 'Dela' celebra un gol con el Levante UD. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Levante UD ha derrotado este viernes por 3-2 al Elche CF con goles de Pablo Martínez, de Adrián 'Dela' y el definitivo de Alan Matturro en el tiempo de descuento, en el partido que abría la jornada 21 de LaLiga EA Sports y cuyo resultado ha significado el primer triunfo en casa de los 'granotas' en este curso liguero 2025/26.

En el Estadio Ciutat de València, los locales no concretaron su buen inicio y lo acusaron con el 0-1 en el minuto 11. Tras un ataque guiado por Aleix Febas, el balón le volvió a él y hubo un par de rechaces de la zaga del Levante hasta caer ese esférico a pies de Álvaro Rodríguez, que se perfiló de inmediato para marcar con un zurdazo a bocajarro.

Etta Eyong se mostró activo para los levantinistas, pero sin puntería hasta llegar a un descanso que le sentó mejor a su equipo. Así lo dejó claro el 1-1 en el 50', cuando Jeremy Toljan centró desde el costado derecho al área pequeña rival y Pablo Martínez, metido entre la pareja de centrales, se adelantó a la dubitativa salida del portero Iñaki Peña.

Bajo esa inercia positiva, los pupilos de Luís Castro hicieron el 2-1 en el 68' con un cabezazo de 'Dela', ajustándolo al palo más alejado tras girar bien el cuello en una falta botada por el propio Martínez. En el segundo minuto del tiempo añadido, Adam Boayar marcó el 2-2 con una chilena dentro del área y todo parecía encaminado hacia el empate.

Sin embargo, el ahínco de los locales tuvo recompensa un minuto más tarde al saque de un córner y que cabeceó Matturro, más con el alma que con la cabeza, para establecer el 3-2 entre el delirio de su afición. No en vano, esta victoria situó al conjunto 'granota' con 17 puntos, aún en la zona de descenso; por su parte, el Elche sigue octavo con 24 puntos.