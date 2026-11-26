Levante UD vs Racing de Santander: Hora, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Levante UD y el Racing de Santander abren la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia, en un choque en el que el conjunto granota busca sumar tres puntos para alejarse de la zona baja mientras el cuadro cántabro defiende su presencia en la parte alta de la clasificación.

POSIBLES ALINEACIONES

Levante UD: Mathew Ryan; Dela, Aïssa Mandi, Ifeanyi Ndukwe, Nacho Pérez; Jon Ander Olasagasti, Dani Requena; Roger Brugué, Iván Romero, Thiago Fernández; Karl Etta Eyong.

Racing de Santander: Julen Agirrezabala; Pablo Ramón, Pedro Felipe, Jeanuël Belocian, Jorge Salinas; Matteo Prati, Iván Martín, Sergio Canales; Iker Luque, Yassir Zabiri, Íñigo Vicente.

HORA, FECHA Y DÓNDE VER

El encuentro se disputará el viernes 27 de noviembre a las 21:00 horas (hora peninsular) en el Estadio Ciudad de Valencia. La retransmisión en directo en España podrá seguirse a través de Movistar LaLiga TV y los canales habilitados por los operadores con derechos de LaLiga EA Sports, además del minuto a minuto y toda la información actualizada en la web de Europa Press.