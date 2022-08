Lewandowski: "Quiero mejorar en el Barça, mi hambre sigue intacta"

"Xavi es la persona correcta con la que ir, estoy de su lado"

BARCELONA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Robert Lewandowski aseguró en su presentación oficial como blaugrana que quiere "mejorar" y que sigue teniendo "hambre" de éxitos a sus casi 34 años, además de asegurar que su llegada al Barça era el "paso ideal" a seguir y que confía en marcar goles cuanto antes para ayudar al equipo.

"Hago lo que amo hacer y sigo teniendo las mismas sensaciones del principio, quiero mejorar todavía aquí en el Barça y cuando me levanto siento hambre, intacta, de mejora. No me duele el ir a entrenar al máximo nivel. Me gusta trabajar duro y me divierte, mi amor por el fútbol es enorme y va a seguir así", aseguró en rueda de prensa.

En este sentido, aseguró que su edad no importa. "Son números y a nivel físico no siento que tenga casi 34 años, noto que puedo jugar más años al más alto nivel. Sobre el traspaso, no fue fácil decidir dejar el Bayern, pero el perfecto paso adelante par mí y mi familia era este. Finalmente estoy aquí, trabajamos duro para lograr este traspaso, y logramos la mejor solución", manifestó.

Sobre su presentación en el Spotify Camp Nou, con más de 55.000 personas en la grada, aseguró que fue "increíble". "Estoy tan contento que es difícil encontrar palabras para describirlo. Ha sido increíble ver a todos los aficionados, tantos y tantos, dándome apoyo por primera vez en este estadio. Quiero mostrar cuanto antes lo que puedo llegar a hacer en el terreno de juego, estoy muy feliz y orgulloso de estar aquí", reiteró.

"Es un gran reto para mí poder mostrar mi habilidad en los primeros partidos. Puedo empujar al resto de jugadores a tener un mejor rendimiento, con mi experiencia y tantos goles que he marcado. He visto muchas cosas en el fútbol, tengo una gran experiencia y si la puedo usar, lo haré", comentó sobre qué espera de sus primeras semanas de blaugrana y sobre su debut oficial.

Además, llega a un club dispuesto a dar un paso adelante. "Sé que los últimos tiempos no han sido fáciles, fueron duros. Pero cuando hablé con Laporta y vi el proyecto y entendí qué camino quería seguir el Barça, para mí el primer paso fue ponerme de su lado. El futuro puede ser mucho mejor, con esta plantilla y mis compañeros tenemos un gran potencial, viendo lo hecho en pretemporada", auguró el delantero polaco.

"Cuando empecemos, tenemos que demostrar que estamos en buen momento. No será fácil, habrá que estar listos para todo, pero con este equipo y en este club, con el proyecto que hay, esta temporada será diferente a la anterior y podemos mejorar y mostrarlo en el campo, espero que podamos hacerlo", reiteró.

Intentarán ir por el buen camino de la mano de Xavi Hernández, el técnico ideal para regresar a la elite según opinó Lewandowski. "En nuestra primera conversación con Xavi ya sabía qué idea tenía para mí y qué quería, en los primeros minutos. Supe que tiene una idea clara de juego, sabe dónde quiere ir, qué táctica usar y estoy seguro de que es la persona correcta con la que ir por este camino", aseguró.

Preguntado por el Clásico y por el Real Madrid, aseguró que deberán ganarles a ellos pero también al resto de equipo. Eso sí, está "preparado" para ganar a los blancos. "Estoy siempre listo para enfrentarme al Real Madrid, sé cómo jugar y ganar contra ellos. Su última temporada fue exitosa, pero estamos aquí para poder vencerles, va a ser difícil pero esto es fútbol y lo bonito es intentar ganar, a ellos y al resto. Tienes que estar siempre preparado, jugar siempre al máximo nivel", manifestó.

"Estoy seguro de que podemos ganar cada fin de semana, también en la 'Champions'. Va a ser un gran reto pero trabajamos mucho y bien y estoy seguro de que estaremos listos para el Clásico. Pero no pienso en el Madrid o en Benzema, que es un goleador fantástico, lo importante para mí es que yo juegue bien", aportó al respecto.

690543.1.260.149.20220805143844