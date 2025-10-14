BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delantero polaco del FC Barcelona Robert Lewandowski sufre una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo y es baja por un período de tiempo aún por confirmar que dependerá de la evolución de la lesión, según ha anunciado este martes el club blaugrana.

"El jugador Robert Lewandowski tiene una rotura muscular al bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja y el tiempo de recuperación dependerá de la evolución de la lesión", avanzóel conjunto catalán, que ya anunció este lunes la lesión muscular en el sóleo izquierdo de Dani Olmo y las molestias musculares de Ferran Torres.

No está siendo un inicio de temporada fácil para Lewandowski, quien ya tuvo molestias musculares en el bíceps femoral del muslo izquierdo en el mes de agosto que le hicieron perderse el Trofeu Joan Gamper frente al Como 1907 y el debut en LaLiga EA Sports frente al RCD Mallorca.

Tras esta rotura se espera que el delantero polaco no esté disponible para los próximos partidos, empezando por el de este sábado (16.15 horas) frente al Girona FC y poniendo en duda su participación para el Clásico del próximo 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.

Esta baja se suma a las ya conocidas de Dani Olmo, Joan García, Raphinha, Gavi y Marc André Ter Stegen. Afortunadamente para Hansi Flick tanto Lamine Yamal como Fermín López ya han vuelto a entrar con el grupo por lo que se espera que estén disponibles para el derbi catalán, para el que Ferran Torres es duda tras abandonar la concentración de la selección española por molestias musculares.