El líder Barça examina su reacción ante el crecido Atlético

Archivo - Lamine Yamal y Julián Alvarez en el último Barça-Atlético - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona y el Atlético de Madrid se enfrentan este martes en el Spotify Camp Nou (21.00 horas) en partido adelantado de la jornada 19 de LaLiga EA Sports, con los blaugranas llegan como líderes de la competición y en un duelo en el que buscarán confirmar su reacción al batacazo europeo ante el Chelsea (3-0) con un triunfo de peso ante el conjunto rojiblanco, que acumula siete victorias consecutivas y que podría situarse como colíder en caso de lograr el triunfo.

Los de Hansi Flick certificaron el asalto al liderato tras su victoria frente al Deportivo Alavés (3-1) y el posterior empate (1-1) del Real Madrid frente al Girona FC. Este triunfo frente al equipo vitoriano fue el cuarto consecutivo en Liga para el Barça, que consiguió pasar página tras la derrota en 'Champions' contra el Chelsea y que tuvo la gran noticia del regreso de Pedri González.

El centrocampista canario brilló en su vuelta a los terrenos de juego tras la lesión muscular que sufrió en el Clásico. El '8' blaugrana entró en lugar de Raphinha, quien brilló en su regreso al once titular con dos asistencias y que fue el gran protagonista del choque junto a Dani Olmo, autor de un doblete y que realizó uno de sus mejores partidos como 'culer'. Un partido sin Ronald Araujo, por un proceso vírico, que tampoco estará contra el Atlético por un asunto privado.

Después de la lesión de Fermín López, Olmo tiene una gran oportunidad por delante para ganarse el puesto y empezar a darle la vuelta a una temporada que no había empezado a buen nivel. Sus dos goles fueron claves para darle la vuelta al tanto inicial de Pablo Ibáñez, quien provocó los primeros murmullos en el Spotify Camp Nou, que terminó de celebración por la victoria y el 126 aniversario del club blaugrana.

Este ambiente festivo se extendió al día siguiente, con el tropiezo del Real Madrid (1-1) frente al Girona. Con este resultado, el Barça consiguió terminar la jornada como líder, aunque este martes tendrá la difícil tarea de mantener este liderato ante un rival de mucha entidad como el Atlético de Madrid, que acumula siete victorias consecutivas y que está en una clara línea ascendente.

SIMEONE QUIERE SU PRIMERA VICTORIA EN EL SPOTIFY CAMP NOU

El conjunto rojiblanco buscará repetir el triunfo (1-2) que logró 'in extremis' la temporada pasada en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Con un gol en el descuento de Alexander Sorloth, el Atlético le dio la vuelta al marcador tras el gol inicial de Pedri, en el que supuso el primer triunfo en Barcelona del 'Cholo' Simeone, que ahora buscará estrenarse en el Spotify Camp Nou.

En sus 16 visitas al estadio blaugrana, el técnico argentino nunca ha logrado el triunfo, sumando siete empates y nueve derrotas. Esta mala racha intentará romperla este martes, aprovechando el gran momento que vive el conjunto rojiblanco con siete victorias consecutivas.

La última de ellas fue el pasado sábado frente al Real Oviedo por 2-0. Un doblete de Alexander Sorloth en 26 minutos permitió cerrar el encuentro por la vía rápida a los del 'Cholo' Simeone, quien pudo dar descanso a jugadores importantes como Julian Álvarez, Giuliano Simeone o Pablo Barrios.

Los tres jugadores se espera que estén en el once titular rojiblanco, que no podrá contar con Marcos Llorente, lesionado en el duelo frente al Getafe y que se perderá esta visita al Spotify Camp Nou. Tampoco estará disponible Robin Le Normand, siendo dos bajas muy sensibles para el equipo madrileño.

La ausencia del central internacional español hará que Clement Lenglet sea titular, con la difícil tarea de parar a los que fueron sus compañeros, entre ellos Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha, quienes coincidieron por primera vez en el once titular en el duelo frente al Alavés.

El tridente blaugrana intentará hacer daño a la defensa rojiblanca, menos goleada de toda la competición con únicamente 11 tantos. Esta solidez defensiva ha permitido al equipo rojiblanco encadenar una gran racha de resultados, situándose únicamente a tres puntos del liderato.

En caso de obtener la victoria, el Atlético se colocaría como colíder juntamente con el Barça, a la espera de lo que hagan tanto el Real Madrid como el Villarreal. Por su parte, los de Hansi Flick intentarán evitar esta circunstancia y lograr un triunfo que certifique su reacción al tropiezo europeo frente al Chelsea y mantenerse en los más alto de LaLiga EA Sports.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; y Lewandowski.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Giménez, Lenglet, Hancko; Koke, Barrios; Giuliano, Baena, Nico González; y Julián Álvarez.

--ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C.Vasco).

--ESTADIO: Spotify Camp Nou.

--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.