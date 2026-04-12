El líder Racing escapa contra el Almería y con el empate del Deportivo

Racing de Santander - Almería - LALIGA

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander amplió su liderato al superar (5-1) a la UD Almería en un duelo directo por el ascenso directo en la jornada 35 de LaLiga Hypermotion, y gracias también al empate del Deportivo de La Coruña contra la SD Huesca (1-1).

El conjunto de José Alberto, que venía de tres derrotas en los últimos cuatro partidos, sacó adelante una jornada redonda para acercar su ansiado regreso a Primera. Con todo, los de Rubi, quien dijo en la previa que afrontaban el partido del año, se adelantaron por medio de Adrián Embarba a los doce minutos.

Andrés Martín e Iñigo Vicente dieron la vuelta al marcador antes del descanso y, en el largo descuento, el Almería se quedó con diez por la roja directa a Dion Lopy, tras el aviso del VAR. Con el partido en el aire, Mario García vio otra roja a 20 minutos del final que igualó las tornas, pero el Racing se destapó con una lluvia de goles: Asier Villalibre, Peio Canales y Marco Sangalli.

El Racing sumó así 65 puntos para escapar por cuatro del Almería y un Dépor que se quedó sin dos, segundo con 61 también, cuando Álvaro Carrillo firmó el 1-1 para el Huesca en el minuto 90. El equipo gallego había dado un paso al frente en el segundo tiempo de su visita a El Alcoraz y logró el 0-1 de Cruz Luismi en el minuto 73. Los locales, con la máxima necesidad en zona de descenso, rescataron ese punto para verse a cinco de la salvación.

La permanencia la marca un Cádiz que sigue su infausta racha, con la fortuna de que por debajo no despiertan. El conjunto andaluz perdió en casa ante un Andorra que saboreó la permanencia gracias al 0-1 de Josep Cerdà en el primer tiempo. Por su parte, el Mirandés, con los mismos 33 puntos que el Huesca, se aferró a sus opciones empatando un 0-2 del Castellón en el segundo tiempo (2-2).

Mientras, el colista Cultural y Leonesa (32) descontó otra jornada para buscar el milagro con la derrota (1-0) ante el Granada. El cuadro nazarí, de nuevo ganador después de dos derrotas, terminó con nueve pero sacó los tres puntos en Los Cármenes gracias al tanto de Rubén Alcaraz de penalti a los cinco minutos.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 35 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Ceuta - Real Sociedad B 0-0.

-Sábado 11.

Burgos - Sporting de Gijón 1-0.

Leganés - Albacete 2-1.

Málaga - Las Palmas 2-0.

Córdoba - Zaragoza 1-0.

-Domingo 12.

Granada - Cultural Leonesa 1-0.

Huesca - Deportivo de La Coruña 1-1.

Cádiz - Andorra 0-1.

Mirandés - Castellón 2-2.

Racing de Santander - Almería 5-1.

-Lunes 13.

Valladolid - Eibar 20.30.