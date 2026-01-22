Liga F decreta un minuto de silencio en sus partidos de este fin de semana por los accidentes ferroviarios

Imagen del balón de la Liga F Moeve - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Liga F anunció este jueves que ha acordado que antes del inicio de todos los partidos correspondientes a la jornada 17 de la Liga F Moeve se guarde un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos esta semana en las localidades de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

El organismo recalco que este minuto de silencio "será respetado de manera conjunta por los clubes, las futbolistas y las árbitras, como gesto de homenaje y recuerdo en todos los estadios de la competición".

"Estos trágicos sucesos, que han conmocionado a la sociedad española, han provocado el fallecimiento de varias personas y han dejado numerosos heridos, generando una profunda consternación en todo el país. Con este gesto, Liga F y el fútbol femenino español se suman al luto colectivo, mostrando su cercanía y respeto hacia las víctimas y sus familias, y reafirmando el compromiso de la competición con los valores de solidaridad, empatía y unión en momentos especialmente difíciles", sentenció Liga F.