Liga F y la Federación Paulista anuncian "una alianza inédita" para el "fortalecimiento" del fútbol femenino

El presidente de la FPF, Reinaldo Carneiro, y su vicepresidente, Mauro Silva, junto a Beatriz Álvarez, presidenta de Liga F, y su CEO, Pablo Vilches. - LIGA F

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Liga F y la Federación Paulista de Fútbol (FPF) han rubricado en São Paulo "una alianza inédita" entre ambas entidades para establecer "una cooperación institucional orientada al fortalecimiento y desarrollo del fútbol femenino", tanto en ese Estado brasileño como en todo el panorama internacional.

La alianza se oficializó en la sede de la FPF, durante el evento 'Día F: Legado y Futuro del Fútbol Femenino', y contó con la presencia del presidente de la misma FPF, Reinaldo Carneiro, y su vicepresidente, Mauro Silva, junto a Beatriz Álvarez, presidenta de Liga F, y su CEO, Pablo Vilches, además de representantes de clubes, futbolistas, entrenadoras, dirigentes y profesionales del sector del balompié.

"Esta alianza inédita tiene como objetivo, entre otros frentes, la promoción e internacionalización del fútbol femenino, la formación técnica y administrativa, proyectos de impacto social, el desarrollo del arbitraje femenino y la realización de cursos, investigaciones, talleres y visitas técnicas", subrayó Liga F este jueves en una nota de prensa.

La misma nota dijo que este "acercamiento" permitirá "la construcción de iniciativas conjuntas y el intercambio entre profesionales de ambas entidades, conectando al fútbol paulista con uno de los mercados más desarrollados y competitivos del fútbol femenino a nivel mundial".

Beatriz Álvarez describió como "un enorme orgullo" que un organismo "de la dimensión y el prestigio" de la FPF "se haya interesado" por el "proceso de profesionalización" que vive fútbol femenino en España, asícomo por su "estructura" y también por su "modelo de gobernanza".

"Pero esta relación no consiste en que Liga F venga a Brasil a enseñar un modelo, venimos para compartir, pero también para aprender. Estamos construyendo un puente entre São Paulo y España para compartir conocimiento, generar oportunidades y crecer juntos", agregó Álvarez.

El ente que ella preside detalló que la FPF atesora "una estructura exclusiva para el fútbol femenino desde 2016 y, a lo largo de la última década, ha ampliado el calendario de competiciones, las oportunidades para las futbolistas y las inversiones en formación, capacitación y visibilidad". Fue la primera entidad nacional en crear un departamento exclusivo para fútbol femenino y también pionera en la organización de competiciones de base para niñas", señaló el comunicado de prensa.

Por su parte, Reinaldo Carneiro recordó que la "alianza de larga trayectoria" entre la FPF y LaLiga en España "aporta mucho al fútbol paulista". "Pero sentíamos la necesidad de hablar más sobre fútbol femenino y queremos hacer una inmersión e impulsarlo todavía más. Esta alianza es un orgullo enorme para la FPF y una vía de doble sentido: aprender de Liga F y que Liga F aprenda de nosotros", apostilló.

Este pacto hace que "ambas entidades" pasen "a trabajar de manera integrada en la identificación de proyectos y soluciones capaces de acelerar el desarrollo de la modalidad en ambos países", según recalcó Liga F antes de aludir a su "visión clara" de "proyectar" de manera internacional "una competición que ha construido en España un modelo profesional sólido, reconocible y con capacidad de inspirar nuevos procesos de crecimiento en el fútbol femenino".

"Además, esta alianza refuerza la estrategia internacional de Liga F y es una muestra del reconocimiento exterior alcanzado, consolidando su posicionamiento como una competición profesional de referencia en el fútbol femenino mundial, no solo como competición deportiva, sino como una estructura capaz de generar valor desde la gobernanza, la formación, la innovación y el desarrollo institucional", incidió la nota.

"En un escenario en el que el fútbol femenino avanza a gran velocidad en todo el mundo, Liga F quiere ocupar un papel activo, abierto y colaborativo, compartiendo su experiencia, aprendiendo de otros mercados y tejiendo relaciones que contribuyan a fortalecer el ecosistema internacional", concluyó el comunicado de prensa.