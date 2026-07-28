La Liga F inicia el procedimiento de solicitud de ofertas para la comercialización de los derechos audiovisuales

Archivo - Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Liga F ha iniciado este martes el procedimiento de solicitud de ofertas para la comercialización de derechos audiovisuales del Campeonato Nacional de Primera División de Fútbol Femenino en España, la Unión Europea y el resto de países fuera de la Unión Europea.

El procedimiento, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, se articula mediante la publicación de tres bases diferenciadas, correspondientes a cada uno de los ámbitos territoriales objeto de comercialización. En ellas se regulan los distintos lotes, que incluyen modalidades de emisión en abierto y/o de pago, retransmisiones en directo y derechos en régimen de exclusividad o de no exclusividad, según las características de cada lote.

El plazo para la presentación de ofertas finalizará el lunes 10 de agosto a las 13.00 horas. Asimismo, los operadores interesados podrán realizar consultas por escrito hasta el lunes 3 de agosto, que deberán remitirse en los términos previstos en las bases.

Las respuestas serán publicadas por la Liga F el miércoles 5 de agosto en su página web oficial. Una vez concluido el proceso, la Liga F informará del resultado del procedimiento a través de sus canales oficiales.

La Liga F está sumida en un periodo de cambios después de que el pasado 29 de junio sus clubes aprobasen por mayoría reforzada de dos tercios durante la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el acuerdo comercial de inversión de 55 millones de euros del grupo Gasol16 Ventures, vehículo de inversión vinculado al exjugador de baloncesto Pau Gasol junto a Fortified Partners, para reforzar el crecimiento, la profesionalización y la expansión internacional del fútbol femenino profesional.