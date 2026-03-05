La Liga F lanza 'Reflejos', una campaña para combatir el abandono deportivo en niñas adolescentes

‘Reflejos’, La Nueva Campaña De Liga F Por El 8M - LIGA F

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Liga F lanza 'Reflejos', su nueva campaña con motivo del Día de la Mujer que se celebra el 8 de marzo, con el objetivo de abrir una conversación social en torno al abandono deportivo en niñas adolescentes y reafirmar el papel del fútbol femenino profesional como agente transformador.

Según datos de 2024 recogidos en el Estudio del Observatori Català de l'Esport del Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC), el 70 por ciento de las adolescentes abandona la práctica deportiva antes de los 16 años, una problemática que afectaría aproximadamente a un millón de jóvenes en España. La inseguridad física y la autopercepción del propio cuerpo aparecen como una de las principales causas.

"Partiendo de esta tensión social, la campaña construye un relato que sitúa al fútbol femenino como herramienta de empoderamiento y desarrollo personal", recoge en el comunicado emitido por Liga F.

El spot narra el conflicto interno de una adolescente que se enfrenta a una versión distorsionada de sí misma reflejada en el espejo. La inseguridad se personifica a través de ese reflejo, que deforma su imagen y construye una realidad paralela marcada por la duda y el miedo. A medida que la protagonista conecta con el fútbol y disfruta del juego, esa distancia entre realidad e inseguridad se amplía hasta que el deporte actúa como catalizador de confianza y superación.

Otro elemento clave es la reinterpretación de la icónica canción 'El partido de fútbol', de Rita Pavone, en una versión más íntima y emocional. La canción, de fuerte vínculo social con el fútbol y originalmente planteada desde una perspectiva machista, se resignifica sin alterar su letra para acompañar un relato de empoderamiento y reivindicar el poder transformador del fútbol femenino.

En el spot participan futbolistas de equipos de fútbol base de la Comunidad de Madrid. 'Reflejos' supone la tercera campaña de Liga F creada junto a la agencia creativa El Ruso de Rocky para el 8M, tras 'Abuelo Paco' y 'Que viene'.

Esta nueva pieza tendrá difusión en TV y redes sociales, y contará con activaciones en los partidos de Liga F Moeve para amplificar la conversación social y consolidar un territorio de comunicación vinculado a la emoción y a la legitimidad social del fútbol femenino como espacio que favorece la socialización, mejora la autoconfianza y contribuye a superar inseguridades durante la adolescencia.