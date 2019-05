Las ligas europeas reclaman "ser incluidas" en la reforma de las competiciones y rechazan el proyecto de la ECA

Publicado 07/05/2019 17:07:53 CET

Tebas: "No es el camino adecuado, no puede haber cambios sin acuerdo con las ligas"

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Las Ligas Europeas de fútbol han reclamado ser incluidos en la toma de decisiones para la reforma de las competiciones continentales y han rechazado la propuesta presentada por la Asociación de Clubs Europea (ECA) a la UEFA para cambiar el actual formato a partir de 2024 que incluye, entre otros cambios, una liga cerrada con ascensos y descensos con partidos los fines de semana.

"Esta reunión va a marcar un antes y después en el futuro en Europa, una línea. Hay que parar la reforma de las competiciones en Europa, no es el camino adecuado. Hay que cambiar las normas de gobernanza porque la industria del fútbol ha cambiado de una forma espectacular. El papel de las ligas debe ser muchísimo mayor", manifestó Javier Tebas en rueda de prensa en el Eurostars Madrid Tower.

A la reunión, bajo la denominación Club Advisory Platform, acudieron representantes de 244 clubes de 38 países y que defienden los intereses de más de 1.200 clubes en Europa, destacó Alberto Colombo, secretario general adjunto de European Leagues, que calificó la jornada como "histórica" porque supone un importante paso en la defensa de los derecho de los clubs continentales.

Javier Tebas subrayó que "no se pueden tomar reformas si no hay acuerdo con las ligas". "Vivimos un momento complicado en el que se dicen barbaridades. Es imposible que 16 clubes, de la noche a la mañana, monten una competición. No me creo ese farol", indicó el presidente de la patronal de clubes que advirtió que sería un "escenario muy complicado".

Si el proyecto de Liga de 18 clubes de la ECA sale adelante, el valor de los clubes de LaLiga "disminuiría un 40 por ciento" y los ingresos disminuirían hasta 800 millones por temporada, según un informe elaborado por la consultora KPMG que se presentará este jueves en la sede de la patronal en Madrid.

"No me creo que los clubes puedan hacer la guerra por su cuenta, no lo pueden hacer. Los grandes clubes de Europa dependen muchísimo de su competición nacional. Salirse no lo van a hacer. Solo darían ese paso si económicamente tienen 900 millones como se ha dicho de un día para otro y no lo van a tener. Otra cosa es que trabajen para que las ligas sean menos fuertes. El escenario de conflicto no está cercano", tranquilizó.

"LAS LIGAS NACIONALES SOMOS LA COLUMNA VERTEBRAL"

Por su parte, el presidente de European Leagues, Lars-Christer Olsson, se felicitó porque la reunión fue "muy activa" y porque los clubes se han "visto fortalecidos" en sus ideas. "Se nos tiene que incluir en la toma de decisiones para el futuro en Europa. Tenemos que negociar de verdad. Las ligas nacionales son la base para el acceso para las competiciones internacionales. Si no lo hacemos así, va a ser imposible mantener el interés del aficionado. Somos la columna vertebral", sentenció.

El presidente de las ligas europeas aclaró que no están "en contra del cambio", pero expresó su "preocupación" porque reforma de las competiciones europeas se basan en el proyecto de la ECA. "Los fines de semana se habían reservado para las competiciones domésticas y así debe ser. La amplia mayoría de nuestros clubes creen que los méritos deportivos de cada temporada deben decidir qué equipos deben jugar las competiciones internacionales", explicó.

Las ligas europeas se reunirán este miércoles con la UEFA para conocer en más detalle la posible reforma de las competiciones. Su próxima reunión será a mediados de octubre en Londres, donde se celebrará una Asamblea General en la que el proyecto de la ECA volverá a ser uno de los puntos clave del orden del día.