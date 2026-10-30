La Ligue d'Égalité se estrena en Etiopía para impulsar el fútbol femenino y formar a nuevas entrenadoras

Imagen de las entrenadoras del proyecto La Ligue d'Égalite en Etiopía - PRENSA LALIGA

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

LaLiga, Fundación LaLiga y The Méda Foundation han puesto en marcha en Etiopía la primera edición de La Ligue d'Égalité, un proyecto sociodeportivo dirigido a promover la participación de niñas y mujeres en el fútbol y reforzar la capacitación de entrenadoras locales.

Según informó este viernes LaLiga, la iniciativa se estrena en el país africano a través de un programa piloto que beneficiará a 120 niñas, ofreciéndoles la oportunidad de practicar fútbol en un entorno formativo y de crecimiento personal. Un proyecto que busca emplear el deporte como una herramienta para favorecer la igualdad de oportunidades, desarrollar habilidades y generar nuevos referentes femeninos dentro y fuera del terreno de juego.

La puesta en marcha del programa incluyó una semana de actividades en la capital etíope, Adís Abeba, y compuesta por sesiones formativas para entrenadoras, reuniones de preparación y adaptación didáctica, visitas a comunidades, actividades deportivas con niñas y un acto institucional de presentación.

Así, uno de los ejes principales de esta primera edición ha sido la formación de entrenadoras, con varias jornadas destinadas a fortalecer sus conocimientos, capacidades de liderazgo y herramientas metodológicas para permitir que estos aprendizajes puedan trasladarse posteriormente a las jugadoras y a sus comunidades, contribuyendo a generar estructuras locales que den continuidad al proyecto y amplíen progresivamente su alcance.

Meseret Manni, exentrenadora principal de la selección nacional femenina de Etiopía y participante en la formación, reconoció que "un curso como este es de un valor incalculable para las entrenadoras".

"Refuerza nuestros conocimientos y nuestra capacidad de liderazgo, y ofrece al fútbol femenino etíope la oportunidad de aprender directamente de la experiencia de LaLiga", apuntó.

Las sesiones han sido impartidas por profesionales de Fundación LaLiga, que han compartido su experiencia en la utilización del fútbol como herramienta educativa y de transformación social. Este componente formativo da continuidad al trabajo desarrollado por la entidad en anteriores ediciones de La Ligue d'Égalité, donde la preparación de entrenadoras ha constituido una de las líneas de actuación del programa.

Asrat Alemu, fundador de The Méda Foundation, recordó que el 94 por ciento de las mujeres en la alta dirección "practicaban deporte mientras crecían", pero que "la mayoría de las niñas en Etiopía nunca tienen esa oportunidad". "Esa es una de las razones por las que fundé The Méda Foundation. Este proyecto piloto, en colaboración con LaLiga y Fundación LaLiga, cambia esa realidad para 120 niñas, y esperamos que sea el comienzo de algo mucho más grande para el fútbol femenino en Etiopía", deseó.

"La Ligue d'Égalité demuestra que el fútbol puede abrir oportunidades que van mucho más allá del terreno de juego, ofreciendo a niñas y mujeres espacios para jugar, aprender y asumir nuevos roles de liderazgo", señaló por su parte Olga de la Fuente, directora de Fundación LaLiga, mientras que Tresor Penku, director general de LaLiga en África, cree que la llegada de este proyecto a Etiopía "supone un paso más en su consolidación en el continente y en su capacidad para generar un impacto duradero en las comunidades".

Finalmente, Paul Dreisbach, presidente de 'Petrichor' y cofundador del proyecto, indicó que "una de las grandes fortalezas de La Ligue d'Égalité es su capacidad para construirse desde la colaboración y adaptarse a la realidad de cada lugar". "La experiencia acumulada durante estos años nos ha enseñado que escuchar a quienes conocen el territorio y trabajar conjuntamente con las organizaciones locales es fundamental para que cada iniciativa responda realmente a las necesidades de sus participantes", puntualizó.

La llegada a Etiopía supone un nuevo paso en la expansión de La Ligue d'Égalité por África, después de su desarrollo en países como Camerún, Kenia, Sudáfrica, Ghana o Marruecos. Desde su nacimiento en 2022, el proyecto ha ido adaptándose a diferentes realidades locales con el objetivo común de generar nuevas oportunidades para más de 2.200 niñas y mujeres a través del fútbol, facilitando espacios seguros para la práctica deportiva, impulsando su desarrollo personal y su liderazgo y, al mismo tiempo, formando a entrenadoras locales capaces de multiplicar el impacto de la iniciativa en sus propias comunidades.