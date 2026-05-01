Lisci: "El Barça no va a venir despistado por el Clásico"

Alessio Lisci, entrenador de Osasuna - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del CA Osasuna, Alessio Lisci, se ha mostrado convencido de que el FC Barcelona, al que se enfrentan este sábado en El Sadar, "no" llegará "despistado" por el Clásico de la próxima semana y que irá "con todo", y ha explicado que serán valientes, pero recordando que "el límite entre ser atrevido y suicidarte siempre es muy fino".

"No creo que vengan despistados -por el Clásico-, además el año pasado aquí se les complicó. Van a querer hacer un gran partido, no veo a un jugador de cierto nivel pensando en el siguiente partido. Mañana van a ir con todo y van a querer ganar", declaró en rueda de prensa. "En cualquier partido hay una cantidad de factores controlables y no controlables tremendos para el resultado final. Y en este caso, cuando son tan importantes los partidos, eso se mezcla todo y se multiplica", añadió.

En este sentido, incidió en la importancia de ser "capaces de eliminar su fuera de juego". "Es muy complicado, porque no tienes tiempo, tienes una tarea de ocho minutos para cambiar una forma de jugar entera, porque es el único equipo que juega así. Por eso a muchos equipos les cuesta luego hacerlo, porque los jugadores tienen sus automatismos y de repente llega un equipo que defiende de una forma completamente diferente y no es fácil que el equipo sea capaz de automatizar ciertos movimientos en tan poco tiempo. En la ida atacamos poco, pero las que atacamos le conseguimos pillar. A ver si mañana somos capaces de tener más continuidad y poder hacerle más daño", deseó.

A pesar de todo, el técnico italiano ve el duelo con optimismo. "Venga el equipo que venga, siempre soy optimista", dijo. "En la pizarra te digo yo que ganamos LaLiga, ganamos todos los partidos. El problema es cuando se empiezan a mover los jugadores y el balón, empieza los problemas", bromeó.

Sobre la victoria navarra del curso pasado ante los azulgranas en El Sadar (4-2), Lisci recordó que los de Hansi Flick salieron "con una alineación un poco muy rotativa". "Siempre habéis visto un Osasuna agresivo, también contra el Real Madrid, pero siempre con ajustes. El límite entre ser atrevido y suicidarte siempre es muy fino, sobre todo en esos partidos. Queremos ser agresivos, queremos incomodarles, como hicimos contra el Real Madrid, pero con criterio. Queremos estar en el partido, pero evidentemente viene el Barça", afirmó.

"Es imposible preparar dos o tres planes contra el Barça, pero no nos tenemos que alejar mucho de nuestro modelo, que está funcionando. Es simplemente añadirle matices para ser más profundos de lo normal (...) Hay que ser capaces también de no meterle un ritmo demasiado alto, porque si no se partiría el equipo y en un partido así sí que el Barça te destroza", prosiguió.

También valoró las posibilidades europeas del equipo. "Quedan cinco jornadas. Yo veo que estamos ahí, estamos a dos puntos y hay que intentarlo. Pero creo que no tiene ningún sentido, sobre todo viniendo el Barça, estar mirando lejos. Lo que tenemos que hacer es jugar contra ellos, que es un partido muy bonito, para competir, para seguir demostrando nuestra evolución dentro del año. El objetivo de mañana tiene que ser solo y exclusivamente el Barça, luego ya veremos qué pasa", explicó.

En otro orden de cosas, Lisci habló del estado de Víctor Muñoz y Aimar Oroz. "Víctor se ha lesionado. Siendo el sóleo es muy difícil hacer previsiones, así que puede estar la semana que viene como puede que no vuelva. Hay que ir sobre la marcha y ver qué tal está. Lo normal es que vuelva antes de que termine la temporada, el sóleo es un músculo muy difícil de gestionar. Aimar está mejor, la molestia es residual", indicó, afirmando también que Iker Benito "está para participar".

Además, lamentó sobre todo la ausencia de Muñoz, ya que el de este sábado podría ser "el partido perfecto para él". "De hecho, en la ida todo lo que generamos de peligro pasó por él. Pero vamos a intentar arreglar esta baja. Con los que tenemos, tenemos que competir, y los que tenemos son muy buenos. Tenemos que tirar adelante sin él, no podemos estar pensando en Víctor", finalizó.