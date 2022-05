Lisci: "Hay que intentar que sea una noche que recordemos toda la vida"

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Levante, Alessio Lisci, se mostró convencido de que podrán conseguir un buen resultado este jueves frente al Real Madrid (21.30 horas) pese a la exigencia del rival y pidió a sus futbolistas que intenten propiciar "una noche" que recuerden "toda la vida" para seguir luchando por conseguir la salvación en Primera.

"El equipo está bien, está con ganas. Nosotros tenemos que hacer lo que está en nuestras manos. Es un momento difícil, lo sabemos, pero hay que intentar que mañana sea una noche que recordemos toda la vida", manifestó Lisci en la rueda de prensa previa al partido.

Preguntado por cómo afrontará la visita al Santiago Bernabéu, el técnico granota sabe que tendrá delante a los 'titulares'. "Ancelotti ya lo dijo el otro día, que contra nosotros iban a jugar sobre todo titulares entre comillas. Porque los que juegan menos minutos en el Real Madrid no se pueden llamar suplentes por el nivel que tienen", añadió.

"Entonces, más o menos, podemos imaginar cuál es la alineación y ya está. No le damos más vueltas porque sabemos que en el Real Madrid -juegue quien juegue- hay jugadores de nivel absoluto e internacional", comentó el preparador del conjunto valenciano.

En relación a su homólogo en el Real Madrid, Lisci dijo que "sobre cualquier palabra sobre Ancelotti". "Ha gaando todo en Europa, a nivel de competiciones nacionales e internacionales tanto como futbolista como entrenador y -sobre todo- durante cuánto tiempo", matizó.

"Lleva muchos años en los banquillos, Ancelotti se renueva siempre y sigue siendo un entrenador actual. Allegri dijo el otro día que es como los trajes negros, que nunca pasa de moda", sentenció sobre su compatriota.

En relación a la afición, Lisci se mostró muy agradecido. "Lo de la afición no tiene nombre. El ambiente del otro día ante la Real hacía tiempo que no lo vivía, llevaba años sin verlo. Desde los tiempos de la Europa League no se vivía un ambiente así en nuestro estadio", incidió.

"No es broma, una parte de la victoria del otro día es de ellos (de la afición). De verdad. Están dando un nivel altísimo y les doy las gracias de todo corazón. La afición está dando un nivel increíble", finalizó Lisci.