Lopetegui: "Excepto dos faltas de Messi no recuerdo peligro"

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, elogió el trabajo de su equipo ante un "Barça que se jugaba la liga" este viernes en el Ramón Sánchez-Pizjuán, ya que merecieron la victoria siendo muy superiores al rival en especial en la segunda parte.

"Hemos podido ganar al Barça, hemos tenido bastantes más ocasiones que ellos. Es cierto que al comienzo del partido ellos han sido superiores, con un juego de posesión muy bueno", dijo en rueda de prensa tras el 0-0.

"La segunda hemos tenido innumerables ocasiones para poder marcar, ellos otra falta. Hemos sido superiores y en conjunto hemos merecido más que este punto. Tenemos menos de 72 horas para preparar el siguiente partido", añadió.

El técnico de los andaluces insistió en que la segunda parte fue local y que el Barça solo tuvo como ocasiones las faltas directas de Leo Messi. "No éramos capaces de tener el balón, hemos corregido cosas para que nos durara más el balón. Hemos cambiado alguna cosa. La sensación en el campo era de haber marcado y sacar los tres puntos. Excepto dos faltas de Messi no recuerdo peligro", dijo.

"Es difícil controlar el centro del campo contra el Barça. Hemos sabido contrarrestar bien. Hemos tenido más criterio y claridad en la segunda parte, no hemos aprovechado las ocasiones, pero el equipo ha hecho un buen trabajo ante un equipo fantástico", añadió.

Lopetegui recordó la exigencia del partido y lamentó no sacar los tres puntos, aunque no les peligra la tercera plaza de la tabla. "El equipo ha ido de menos a más, el Barça puso un ritmo muy alto, hemos sufrido por no tener el balón pero no por ocasiones. Jugamos contra un Barcelona que se juega la liga, no es lo mismo encontrártelo en la jornada 10. Era un partido muy riguroso", apuntó.

"Nos quitaron el balón, no tuvimos continuidad. Hemos mejorado y hemos superado al Barcelona en la segunda parte de manera contundente, la lástima es que no hemos sido capaces de marcar un gol", terminó.