Louzán destaca la "magnífica gestión" y el trabajo "excepcional" de cantera del Málaga

El presidente de la RFEF, Rafel Louzán, visita junto al administrador judicial del Málaga CF, José María Muñoz, las instalaciones de la Ciudad Deportiva Fundación MCF - MÁLAGA CF

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, se mostró este martes "impresionado" tras visitar las instalaciones de la Ciudad Deportiva Fundación Málaga CF, donde destacó la gestión del club y el trabajo que se realiza en su fútbol base, durante un recorrido en el que estuvo acompañado por el administrador judicial de la entidad, José María Muñoz.

"Estoy impresionado de ver estas maravillosas instalaciones de la ciudad deportiva del Málaga, a quien felicito en este caso a su presidente y actual administrador del club, porque poder trabajar así da gusto", comentó.

En este sentido, destacó que el club ha invertido "muy bien" el dinero de los fondos CVC. "Es fundamental para el fútbol actual: tener, por llamarlo así, la fábrica del fútbol, con campos de césped natural en perfecto estado, césped artificial también, e instalaciones interiores para la formación espectaculares", señaló Louzán.

El dirigente federativo también elogió el modelo de gestión del club andaluz y el impulso que está dando a su cantera. "Creo que el actual administrador y presidente tiene muy claras las ideas de cómo gestionar este gran club, al cual quiero felicitar también por cómo está trabajando la cantera y por el respaldo de la afición, pensando además que hay muchos jugadores formados en ella", apuntó.

Louzán subrayó la proyección del trabajo formativo del Málaga CF y aseguró que "esta es la fábrica de verdad de donde tienen que salir grandes jugadores para el Málaga y también para clubes tanto de España como de fuera, porque hay mucha población y, sobre todo, hay un trabajo de cantera excepcional".