Louzán: "Estamos muy contentos de ver que España lidera el fútbol europeo"

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, se ha congratulado este miécoles por "ver que España lidera, prácticamente, el fútbol europeo" y por estar "en una magnífica posición" de cara a la UEFA, agradeciendo por ello "el esfuerzo que hacen los equipos españoles" en todas las competiciones continentales.

"Hay que recordar que va a haber precisamente ahora cuatro finales europeas. De las cuatro, en tres de ellas está presente el fútbol español. San Mamés con esta final de Europa League, a pesar de que no está el Athletic Club; pero es en España y, por lo tanto, estamos de enhorabuena. En segundo lugar, la final de la Champions Femenina para el Barça, que va a jugar en Lisboa el próximo fin de semana. Y también, cómo no, la Conference League donde vamos a tener otro equipo español, que es el Betis, que le deseamos toda la suerte y estaremos allí para arroparlo", resumió Louzán en declaraciones para Movistar Plus+.

"Solo nos faltaba estar en Múnich en la final de la Champions, que podíamos haber estado con el Barça. No ha podido ser, pero creo que hemos dejado buena huella de que el Barça estará ahí muy pronto de nuevo en una final de esas. Por eso estamos muy contentos en el fútbol español de ver que España lidera, prácticamente, el fútbol europeo. Y estamos en una magnífica posición, lo cual hay que agradecer también el esfuerzo que hacen los equipos españoles", argumentó el presidente de la RFEF.

Tras debutar en un Comité Ejecutivo de la UEFA, Louzán acudió a San Mamés para presenciar la final de la Europa League entre Tottenham Hotspur y Manchester United. "Tengo que agradecer que la UEFA, este Comité Ejecutivo en vez de celebrarlo en Nyon pues lo celebre aquí en Bilbao. Ha sido el estreno mío, en este caso, pero del fútbol español también en el Comité Ejecutivo, que es donde tiene que estar", aseveró.

"Yo creo que el fútbol español, en su gran medida, en lo que significa y en lo que representa, tiene que estar ahí. Y por lo tanto hemos agradecido, como no puede ser de otra manera, que se hubieran trasladado todos los miembros del Comité Ejecutivo aquí, a Bilbao. Y bueno, a seguir trabajando por el fútbol español", auguró finalmente.