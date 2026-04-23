Louzán: "El Gobierno de España debe empezar a implicarse en el Mundial 2030"

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, en The Forum. - ATLÉTICO DE MADRID

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, expresó este jueves que "el Gobierno de España debe empezar a implicarse" en el Mundial de fútbol de 2030, el cual España organiza junto a Portugal y Marruecos, por que es "una oportunidad que no se puede perder".

"Es una oportunidad que no se puede perder. España es capaz de todo y de lo mejor. En UEFA nos decían 'qué ha pasado en la RFEF que antes no querían organizar nada' y ahora queréis organizarlo todo. Y ese no es el camino, tenemos capacidad organizativa y los mejores estadios del mundo", defendió Louzán en 'The Forum', evento organizado por el Atlético de Madrid y Apollo Sports Capital en el Riyadh Air Metropolitano.

El dirigente recordó que "hay una previsión inicial de 20 sedes" para el torneo, de las cuales 11 corresponden a España, 6 a Marruecos y 3 a Portugal. "Se han caído las sedes de Málaga y Coruña y hay dos para entrar, Valencia y Vigo. Hemos pedido que se incorporen y esperemos que FIFA lo tenga a bien", relató.

"Estos estadios son para el Mundial, pero también son para la Liga en el futuro, con una inversión cercana a los 2.500 millones de euros que nos posicionará otra vez con sedes modernas", celebró Louzán desde el estadio rojiblanco.

Aunque defendió que "ahora sí, el Gobierno de España debe empezar a implicarse en un evento de estas características". "En Marruecos manda uno solo, en España mandamos bastantes y este es un proyecto de país y debemos coordinarnos. El Gobierno debe liderar para que sea el Mundial que todos esperamos. A partir de septiembre espero que cojamos todos el toro por los cuernos", deseó.

Durante una charla en la que coincidió con el presidente de LaLiga, Javier Tebas, Louzán admitió que las disputas pasadas entre ambas entidades era "lo ilógico y lo irracional". "Tebas también es vicepresidente de la RFEF, es la mesa de la RFEF y el trabajo que tenemos que hacer conjuntamente. Ha pasado un año y unos meses y no ha pasado nada, no nos hemos peleado", aplaudió.

"Hemos generado estabilidad, confianza, y hoy están con nosotros las grandes empresas de este país, y es por esto, así me lo han transmitido. Esto va de personas, de gestión y de hacer las cosas con sentido común", zanjó Louzán.