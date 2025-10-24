Louzán se reúne con los clubes de la Liga F antes del España-Suecia de la Liga de Naciones

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, junto a la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, en la reunión de trabajo celebrada en Málaga. - PEDRO GONZALEZ

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, mantuvo este viernes una reunión de trabajo con los clubes de la Liga F en el Palacio de Miramar de Málaga, en las horas previas de las semifinales de la Liga de las Naciones femenina que enfrentará a España y Suecia para abordar temas para el crecimiento del fútbol femenino español.

"En línea con la vocación de la RFEF de trabajar de manera conjunta con todos los actores del fútbol español, la ciudad de Málaga ha acogido un nuevo encuentro de los clubes del fútbol profesional femenino en España, junto a la Liga F y el equipo de la RFEF, con el presidente Rafael Louzán al frente", informó la RFEF en un comunicado.

En el orden del día se trataron temas como el Convenio de Coordinación entre la RFEF y Liga F, cómo se ha materializado hasta la fecha y cuál es la propuesta a futuro del organismo presidido por Louzán para abordar su cumplimiento y dinamizar las ayudas a los clubes; la reforma del sistema de competiciones; y el nuevo modelo de arbitraje, con la implementación del Football Video Support esta temporada.

Junto al presidente de la RFEF, en la sesión también estuvieron presentes la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez; el presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), Pedro Curtido; y el secretario general de la RFEF, Álvaro de Miguel, además de todo el equipo de trabajo del ente federativo y los representantes de los clubes de Liga F.

El dirigente del ente federativo español comentó la importancia de mantener de manera periódica este tipo de reuniones. "Hoy queremos ver dónde estamos, hasta donde hemos avanzado en las reuniones previas que hemos celebrado y seguir poniendo en común cuestiones que nos sirvan para avanzar todos juntos", afirmó Louzán.

Curtido, responsable de la RFAF, dio la bienvenida a Málaga a los clubes del fútbol profesional femenino y Beatriz Álvarez expresó que "es importante poner en valor la escucha activa" que ofrece la RFEF, ya que "es muy útil para seguir trabajando sobre los temas que hay encima de la mesa".