Louzán, Tebas y Fran Soto firman este lunes el I Convenio Colectivo para el arbitraje profesional

Archivo - El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Francisco Soto. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, de LaLiga, Javier Tebas, y del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Fran Soto, firmarán este lunes en Las Rozas (Madrid) el I Convenio Colectivo para la actividad de arbitraje en el fútbol profesional para la temporada 2025-26.

En el evento, que tendrá lugar, a partir de las 17:30 horas, en la Residencia de la Ciudad del Fútbol de la RFEF en la localidad madrileña de Las Rozas, estará presente también Paco Hevia, en representación de la Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF).