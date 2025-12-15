Louzán: "El tema arbitral sigue haciendo ruido"

El presidente de la Real Federación Española, Rafael Louzán, durante la Asamblea General Extraordinaria. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

LAS ROZAS 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, aseguró este lunes que "el tema arbitral" actual en el fútbol español es una "cuestión" que todavía tienen por delante, tras un año de mandato, para mejorar porque "sigue haciendo ruido", aunque en este aspecto "muchas veces es injustificado", pero pide a los clubes que "ayuden para que el arbitraje mejore".

"En lo que es el VAR, curiosamente cuando estaba tratando mi intervención o mi resumen, no creí que en el tema del arbitraje hubiéramos hecho tantas cosas porque el tema arbitral hace mucho ruido. Es verdad que si alguna cuestión tenemos es que el tema arbitral sigue teniendo ruido", subrayó Louzán en respuesta a la pregunta de Alfonso Díaz, CEO de Negocio del RCD Mallorca, durante la Asamblea General Extraordinaria celebrada en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El dirigente cree que "con tanto barullo" en el ámbito arbitral es "casi imposible" poder sacar conclusiones por lo que pide que prime "la transparencia y la meritocracia". "Muchas veces es injustificado como el domingo por la noche que escuchabas a un equipo diciendo una cosa y al rival diciendo lo contrario en relación a una o varias actuaciones arbitrales", manifestó.

Por ello, reiteró que desde la RFEF están trabajando para que ese "ruido en el tema arbitral" se repita lo menos posible con la puesta en marcha, entre otras medidas, del programa 'Tiempo de Revisión'. "Nos permite concienciarnos a todos de cada una de las jugadas, aunque es verdad que no todas las jugadas son iguales, ahora las hay muy parecidas", afirmó.

"Creo que nos da una mayor fortaleza de sinceridad y de compromiso con el arbitraje español. Esa transparencia con que se emite la objetividad y también se dice si el árbitro o la árbitra se ha equivocado", indicó.

En esa línea, Louzán instó a los equipos a "buscar otra excusa" cuando hay una polémica arbitral porque el colegiado "es un profesional y un deportista". "El árbitro quiere hacer lo mejor posible y el error humano forma parte de la vida de las personas y por lo tanto creo que, aunque se pueda equivocar, el arbitraje español está en el 'top 5' a nivel mundial", aseguró el presidente de la RFEF que espera llegar al 'top 1' porque hay un "muy buen nivel".

Y por ello, invita a todos los clubes del fútbol español que "ayuden para que el arbitraje mejore". "Sin la ayuda de los clubes es imposible, aunque haya un buen arbitraje, porque hay barullo de uno criticando al otro. También necesitamos el papel de los entrenadores porque sino lo único que queda es ruido y no es favorable para los intereses generales del fútbol", apuntó.

"Es una cuestión del fútbol español, que creo que, entre todos, nos debemos ayudar para tener el mejor sistema arbitral del mundo. Además, tenemos la mejor tecnología para el arbitraje español, los mejores medios", recalcó incluyendo a la Liga F, la categoría de Primera RFEF y las primeras categorías del fútbol sala.