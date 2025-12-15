Louzán: "Creo que hemos hecho un buen trabajo, el fútbol español vuelve a ser un equipo unido"

LAS ROZAS (MADRID), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, consideró este lunes que han hecho "un buen trabajo" desde que hace casi un año llegase al sillón presidencial para dirigir un fútbol nacional que "vuelve a ser un equipo unido".

"Mañana martes se cumplirá un año de que tuve el honor de presidir y recibir vuestra confianza para presidir la RFEF. El 16 de diciembre de 2024 me dirigía a vosotros para expresar mi compromiso de abrir las puertas de la Ciudad del Fútbol a todos y os pedí confianza, unión, trabajo y un cierto margen para recuperar el tiempo perdido. Vinimos para hacer, no para estar, para afrontar los problemas y cambiar las cosas y creo que hemos hecho un buen trabajo, pero ahora os corresponde a vosotros la valoración", subrayó Louzán en su discurso inicial en la Asamblea General Extraordinaria.

El dirigente reiteró que han conseguido "la unión en el fútbol". "En esta casa del fútbol español, hoy y desde hace un año, entran todos, y, sobre todo, la sociedad en general cree en nosotros. Somos uno, somos la casa de todos los actores del fútbol a la que se entra para hablar, dirimir discrepancias y para llegar a consensos y acuerdos", indicó.

"El fútbol español vuelve a ser un equipo unido. Unión no es estar de acuerdo en todo, entiendo la unión en el fútbol como lealtad, responsabilidad y trabajo conjunto por el bien de nuestro deporte. Sólo podemos avanzar desde la palabra y el diálogo entre instituciones. Hemos abierto nuestras puertas a todos y hemos salido a conversar con todos", añadió.

Para Louzán, "acabó el tiempo en el que esta casa se comunicaba con otras instituciones claves para el fútbol español a través de burofaxes o denuncias en el juzgado". "He repetido durante este año que venimos para hacer cosas, el tiempo dirá si lo hacemos bien o mal, pero por el momento creo que hemos sentado las bases para mejorar nuestro fútbol", apuntó.



El presidente de la RFEF manifestó los avances que se han producido en este último año donde se han establecido "alianzas estratégicas con protagonistas claves del fútbol español". "Hemos puesto en marcha la novedosa Comisión de Reforma del Sistema Arbitral, en la que están todos los clubes profesionales y no profesionales representados. Esta comisión sigue trabajando por el fútbol español, sumando iniciativas y también consensos", indicó.

"Hemos dado un nuevo impulso al Comité Técnico de Árbitros (CTA), que ha realizado una transformación valiente. Esta temporada se ha nombrado un comité de expertos que está trabajando, entre otros temas, para objetivar la labor arbitral y facilitar las designaciones según el rendimiento", articuló, todo ello "en colaboración con LaLiga".

En esa línea, recordó que también han conseguido eliminar "la territorialidad" a la hora de designar a los colegiados como sucedió en el pasado derbi entre el Sevilla FC y el Real Betis", y que "como parte de la vocación de esta Federación y del CTA por ser más claros, transparentes y reflexivos", se puso en marcha el programa 'Tiempo de Revisión' "con un fin didáctico, transparente y explicativo para los aficionados en general".

"ASOCIARSE HOY A LA RFEF ES UNA OPORTUNIDAD, NO UN LASTRE"

Además, Louzán hizo hincapié en el "estilo propio" que tiene España con sus distintas selecciones. "El que nos llevó a conseguir éxitos como los dos Mundiales de fútbol sala y los dos de fútbol. Hoy, somos vigentes campeones de Europa, vigentes campeonas del mundo y recientes campeonas de la Liga de Naciones. Ahí están los resultados y los sueños que todos compartimos, como el de la segunda estrella en la Copa Mundial de este próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá", expresó. "Con toda la humildad, somos los mejores del mundo. Ambas selecciones nacionales absolutas son número 1 del ranking FIFA", recalcó.

En ese sentido, el mandatario aseguró que la "confianza en la nueva Federación" ha permitido que "personalidades referentes en la sociedad, la cultura y el deporte español hayan querido unir su nombre". "Asociarse hoy con la Federación es una oportunidad, no un lastre. Esa unión e ilusión se volverán a ver en el mes de marzo, en la llamada 'Finalíssima'. Hemos cerrado un acuerdo con UEFA y estamos a la espera de la confirmación oficial", detalló.

Finalmente, en materia de derechos audiovisuales, el presidente de la RFEF mostró el "crecimiento del 70 por ciento en el mercado doméstico y un 27 en el mercado internacional" de la Supercopa de España, y destacó a las Federaciones Territoriales, "la esencia de esta casa" y que "son el motor del fútbol español", por lo que van a reforzar su "colaboración económica".

"Podemos decir que miramos al futuro con responsabilidad, con optimismo y también con ilusión. Este trabajo se ha hecho y lo hemos hecho entre todos y, por lo tanto, vaya desde aquí el agradecimiento a todos los que han hecho posible que durante sólo un año pudiéramos llegar hasta aquí", concluyó.