Löw: "En Alemania tenemos mucha suerte de contar con Wirtz y Musiala"

FRÁNCFORT (ALEMANIA), 12 Feb. (dpa/EP) -

El exseleccionador nacional alemán Joachim Löw afirmó que Alemania tiene "mucha suerte" de contar con los jóvenes Florian Wirtz y Jamal Musiala, que se enfrentarán este sábado en el partido de la Bundesliga entre el campeón Bayer Leverkusen y el actual líder Bayern de Múnich.

"Ambos jugadores no tienen un límite superior. Todavía están al principio de sus carreras, pero ya son de clase mundial. Tenemos mucha suerte en Alemania de contar con dos jugadores tan excepcionales que pueden jugar de forma tan dominante a una edad tan temprana", declaró Löw a Sky TV.

Los dos jóvenes de 21 años se enfrentarán este sábado en el duelo Leverkusen-Bayern, un partido en el que Löw tiene "expectativas muy altas". "Se trata de los dos mejores equipos en cuanto a juego. Pueden jugar al mejor nivel", defendió.

"Creo que el Bayern será campeón. Pero me imagino al Leverkusen ganando el partido", auguró Löw para este sábado, la que será "probablemente la última oportunidad" para el Leverkusen de acercarse en la tabla. "Deben ganar si quieren participar en la lucha por el título. Si el Leverkusen no gana, el Bayern no les dejará escapar", agregó.