Lucas Digne regresa al PSG por tres temporadas

Archivo - Lucas Digne - Rusty Jones/CSM via ZUMA Press W / DPA - Archivo

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El lateral izquierdo francés Lucas Digne se convirtió este domingo en nuevo jugador del Paris Saint-Germain, tras pasar las últimas cuatro temporadas y media en el Aston Villa.

"El Paris Saint-Germain se complace en anunciar el regreso de Lucas Digne. El defensa internacional francés se compromete con el Club de la capital hasta 2029. Lucirá el dorsal número 12", anunció el club galo, sobre el contrato de tres temporadas para un Digne que disputó ya dos campañas con el PSG de 2013 a 2015.

El internacional francés, de 33 años y presente en el último Mundial 2026 donde cayeron en semifinales contra España, se formó en el Lille OSC, donde debutó como profesional en la Ligue 1 con 18 años, llamando la atención precisamente del PSG. En París conquistó entonces dos Ligas francesas, una Copa de Francia, dos Copas de la Liga y tres Trofeos de Campeones.

Cedido durante la temporada 2015-2016, Lucas Digne continuó su progresión al máximo nivel europeo en la AS Roma, para fichar después por el FC Barcelona, donde fue reclutado por un Luis Enrique Martínez que le llama ahora para formar parte del dos veces campeón de Europa. En el Barça, Digne amplió su palmarés con una Liga española, dos Copas del Rey y una Supercopa de España.

Tras dos campañas en la liga española, el francés fichó por el Everton y se consolidó como uno de los mejores laterales de la Premier durante sus cuatro temporadas. El natural de Meaux continuó su aventura en el fútbol inglés incorporándose al Aston Villa en enero de 2022, donde ganó la Liga Europa el año pasado.

"Me siento muy honrado de poder regresar al Paris Saint-Germain después de la fantástica etapa que viví aquí hace más de diez años. Estoy especialmente impresionado por la evolución que ha experimentado el club en los últimos años. Tengo muchas ganas de comenzar este nuevo capítulo y de poner toda mi experiencia al servicio del equipo. Una vez más, daré lo mejor de mí para defender los colores del PSG", dijo en sus primeras declaraciones.