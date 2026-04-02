Lucas Pérez regresa al Cádiz CF hasta final de temporada

Archivo - Lucas Pérez, en un partido con el Cádiz CF. - Europa Press/Contacto/Jose Luis Contreras

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Lucas Pérez, de 37 años, ha alcanzado un acuerdo con el Cádiz CF para su incorporación hasta el final de esta temporada, según indicó este jueves la propia entidad gaditana en su página web.

Nacido el 10 de septiembre de 1988 en La Coruña, Pérez llevaba sin equipo desde el pasado verano tras acabar su contrato en Eindhoven con el PSV. Ahora el delantero gallego cumplirá su segunda etapa en el Cádiz, donde disputó 31 partidos y marcó ocho goles en el año 2022.

En su breve nota de prensa, el club amarillo informó de que Pérez ya "ha pasado reconocimiento médico" y de que "está a las órdenes" de su nuevo entrenador, Sergio González. Su objetivo será salvar la categoría, pues el conjunto andaluz solo tiene 38 puntos en LaLiga Hypermotion.