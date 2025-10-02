Luciano Gauna estrena su primera edición especial de zapatillas 'Top Flex Rebound' de Joma.

El subcampeón del mundo de fútbol sala jugará con sus zapatillas personalizadas 'bañadas' en los colores de la bandera de Argentina

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jugador argentino de fútbol sala Luciano Gauna, considerado una estrella emergente a nivel mundial, calzará la primera edición especial de zapatillas dedicadas a él del modelo Top Flex Rebound y que homenajean a su país natal, Argentina, al incoporar los colores de la bandera albiceleste.

Las Top Flex Rebound x Luciano Gauna son un homenaje a su prometedora trayectoria. Con la selección argentina fue subcampeón del mundo en Uzbekistán en 2024, mientras que a nivel de clubes conquistó la Copa del Rey en 2025 con el Peñíscola FS y se consagró campeón de la Copa de España ese mismo año, siendo además elegido MVP de la final.

Su rendimiento le valió el reconocimiento como Jugador Revelación de la Liga Nacional de Fútbol Sala en la temporada 2024-25, algo que en 2025 ha confirmado su proyección como una de las grandes promesas del deporte.

Durante el proceso creativo, tanto Luciano Gauna como el equipo de diseño de Joma han llevado a cabo un proceso de estrecha colaboración. Por eso, la nueva Top Flex Rebound x Luciano Gauna encapsula la esencia de uno de los jugadores más prometedores del panorama actual del fútbol sala.

Inspiradas en la bandera argentina, lucen un upper en tonos celeste y blanco con detalles a contraste en dorado, evocando tanto la identidad nacional como la ambición en la cancha.

El modelo mantiene la esencia técnica de las Top Flex Rebound, unas zapatillas de alto rendimiento que son una referencia del fútbol sala profesional. Su precisión, tacto con el balón y amortiguación las convierten en el calzado ideal para jugadores potentes y con fuerza.

La edición especial de 2025 refuerza la colaboración entre Luciano Gauna y Joma, con las que se busca ofrecer altas prestaciones, pero también convertirse en un referente para las nuevas generaciones de jugadores que buscan inspiración en la trayectoria del jugador argentino.