Luis Figo, sobre la lesión de Mbappé: "Yo forcé y no me fue tan bien"

Archivo - El exfutbolista portugués Luis Figo, embajador de Betfair. - BETFAIR - Archivo

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista portugués Luis Figo afirmó este jueves que la lesión que sufre el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, un esguince de rodilla, es "una cuestión de ver lo que siente" el propio jugador para volver a los terrenos de juego porque el luso sabe lo que es jugar con molestias duelos claves en los que "no" le fue "tan bien y después pasan factura".

"La lesión de Mbappé es una cuestión de ver realmente, a nivel personal, lo que el jugador siente. Si se puede arriesgar o no, si al arriesgarse va a tener secuelas peores... Lógicamente, todo consensuado con el equipo médico del Real Madrid y con el entrenador, porque cada situación es diferente", reconoció el embajador de Betfair, que señaló que "todo depende de la sensación que tiene el jugador".

Por ello, Figo expresó que la decisión final es tanto del propio jugador como del entrenador y del equipo médico "para analizar si se puede arriesgar o si puede haber secuelas peores". "En mi caso, en algunas ocasiones, forcé y no me fue tan bien, pero siempre fue porque yo quería estar presente en el campo, incluso haciendo esos sacrificios sin saber lo que iba a pasar. Todo por ayudar al equipo y a mis compañeros. Después estos sacrificios pasan factura", apuntó.

El Balón de Oro en el año 2000 pidió confianza para Álvaro Arbeloa ya que su llegada al conjunto blanco "no fue fácil". "Creo que lo está haciendo lo mejor posible sabiendo que no es igual dirigir desde el comienzo de temporada, que, en medio, sin tiempo para cambiar la idea de juego. Pero el Madrid siempre es el Madrid. Independientemente de si puede estar jugando bonito o excelente. El equipo está peleando en la Champions. El Real Madrid está vivo", añadió.

Y en ese sentido, Figo admitió que tanto el Real Madrid como el Manchester City, rival para los octavos de final de la Liga de Campeones, "son favoritos a ganar el torneo". "Esto es la Champions. Es un enfrentamiento en el que, independientemente de la imagen que puedas estar dando en Liga, se trata de una competición diferente", apuntó.

"No será la primera vez que un equipo que está pasando por un momento complicado en su competición doméstica se reivindica en Europa. Especialmente le pasa al Real Madrid, que en este torneo tiene mucha historia y la juega de forma diferente a LaLiga EA Sports. Yo espero un duelo igualado de muchísima calidad", comentó.

El portugués estará pendiente de su compatriota Bernardo Silva, un perfil que echa en falta el Real Madrid en la medular; por lo que indicó que si el 'cityzen' jugara en el lado madridista "sería un factor más a favor" del equipo 15 veces campeón de la Champions. "Pero la realidad es que esto es sólo una suposición, porque juega para el City. Eso sí, Bernardo es un grandísimo futbolista, con mucha calidad. Construye en la primera fase en la salida de balón, pero también sabe desequilibrar en las bandas. Es muy importante para el City", concluyó.