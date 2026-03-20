Luis de la Fuente: "Estábamos como locos por jugar la 'Finalissima'"

El seleccionador nacional Luis de la Fuente en rueda de prensa - OSCAR J.BARROSO/AFP7/EUROPA PRESS

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, reiteró este viernes que en el combinado nacional estaban "como locos por jugar la 'Finalissima'" ante Argentina y que lo querían hacer "por muchos motivos", recalcando que no se había llevado a cabo "por circunstancias que no tienen nada que ver con decisiones" de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Creo que todos y todos los que estáis aquí me habéis oído desde el primer momento que salió la noticia que se iba a jugar esta 'Finalissima' que mi disposición era jugarla. Por muchos motivos, por jugar una final, por poder ganar un título, por jugar contra Argentina", aseguró De la Fuente en rueda de prensa tras dar la lista para los amistosos ante Serbia y Egipto.

El técnico de la Absoluta insistió que tanto él como la RFEF han estado "posicionados en jugar el partido" y felicitó al organismo "por el 'trabajazo' para intentar por todos los medios". "No se ha podido jugar, insisto que por circunstancias que no tienen nada que ver con decisiones de la RFEF", remarcó el riojano, que elogió el "trabajo y profesionalidad" del ente federativo para encontrar "dos auténticos partidazos" ante Serbia y Egipto.

"Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos, todo, y luego cada uno va a dar su versión. Yo me remito al comunicado de la RFEF, tal cual. Dos discuten si uno no quiere y dos no juegan si uno no quiere", trató de zanjar.

Para De la Fuente, pasar de jugar una final a dos amistosos no le cambia "mucho". "La 'Finalissima' era un partido para ganar un título y también teníamos que hacer un partido para ganar un título. Era un partido un poco peculiar, pero queríamos disfrutarlo para intentar ganarlo con los jugadores que también pensamos que nos van a dar la posibilidad de ganar o pelear un Mundial", puntualizó.

Ahora, jugará dos amistosos que se han acordado "dentro de las posibilidades" que tenían, pero que valora mucho. "Tened en cuenta que llevamos desde noviembre sin estar juntos y para nosotros era muy importante esta ventana, por recuperar otra vez sensaciones dándoles los conceptos que queremos transmitirles a los futbolistas y, sobre todo, por cercanía y convivencia", indicó.

"Y la posibilidad que teníamos también de ver a jugadores nuevos, que no han estado todavía con nosotros y para ver cómo se comportan en este momento y en esta singularidad que tiene competir a nivel internacional con la selección", añadió al respecto el de Haro.

Pese a no haber ningún título ya en juego, De la Fuente no dejará de "cuidar a los jugadores" ante los temores de sus respectivos entrenadores de clubes por el tramo de temporada. "Más empático no se puede ser, soy muy empático con todos y entiendo los inconvenientes de todos los seleccionadores. Voy a cuidar a los jugadores exactamente igual que el resto de entrenadores les cuidan en sus clubes", remarcó.

"No sé qué hubiera pasado si hubiéramos tenido que jugar la 'Finalissima' y hubieran estado también otros jugadores disponibles. Seguramente, alguno de los que está aquí no estaría, no lo sé, pero en cualquier caso, lo importante es que están aquí porque son muy buenos y se lo merecen porque estamos ya pensando en el Mundial, que lo empezamos a jugar ya el próximo lunes y que lo estamos jugando ya cuando juguemos contra Serbia. Esa es la mentalidad que quiero que tenga el equipo y los que conformamos el 'staff', que ya empecemos a vivir el Mundial, pero de verdad, en el terreno de juego", subrayó.

De la Fuente resaltó igualmente que esta cancelación de la 'Finalissima' no ha alterado en exceso la planificación. "Al ya comunicarnos que no se iba a jugar la 'Finalissima', obviamente tuvimos que cambiar un poco la planificación, que no cambia mucho en los tiempos, en los partidos, en los diseños de las tareas que tenemos para las sesiones. No cambia mucho, lo único es que te evitas viajes, pero queríamos jugar en Doha, en Buenos Aires, en Miami, donde nos hubieran dicho. Estábamos como locos por jugarla, eso es lo que quiero que quede también claro", sentenció.