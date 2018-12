Luis García: "La ilusión y la responsabilidad me desbordan, el Spartak es una final"

Publicado 12/12/2018 14:01:32 CET

"No hemos tenido tiempo, no está masticado para que salga perfecto lo que quiero hacer"

El entrenador del Villarreal CF, Luis García, ha asegurado este miércoles antes de afrontar su primer partido en el cargo, tras la destitución de Javier Calleja, en la última jornada de la fase de grupos de la Liga Europa que afronta el reto con una "ilusión que desborda" pero también con "responsabilidad", al estar ante una "final".

"La ilusión me desborda, también la responsabilidad. Deseo que la gente se vaya haciendo a mí, y que los jugadores saquen mañana lo que llevan dentro. Es una final, sí. O pasamos o nos quedamos fuera, no hay otra historia", aseguró en rueda de prensa.

Llega líder el Villarreal a esta última jornada, y un empate les daría el billete para los dieciseisavos de final de la Liga Europa, una victoria además conllevaría retener el liderato. "Es un reto muy ilusionante, me sale la energía por fuera, han sido tres días agotadores de máxima implicación y de dormir poco, de querer saber todos los detalles", reconoció.

Tras ser anunciado el lunes, ha intentado que sus jugadores se empapen de los cambios que quiere aplicar, aunque reconoce que no podrá reprocharles si no llevan su plan a la perfección por el "ínfimo" tiempo que ha tenido para entrenarles.

"Tienen calidad de sobra, tenemos que ser un equipo de verdad mañana. He soñado con un partido perfecto, de los que empiezas ganando y sale todo a salir de boca, pero también he soñado que sale jodido y al final somos capaces de ganarlo. Les voy a ir explicando cosas, ha sido un tiempo ínfimo, pero espero que los pequeños detalles que vamos trabajando se vean en el campo", auguró.

Eso sí, tiene claro que ante el Spartak de Moscú, que es colista pero se clasificaría si gana, no se podrán ver "cambios fundamentales". "Es un partido muy importante para el club, para la afición, y espero que salgamos con la máxima responsabilidad y ambición para ganar. Veréis que habrá cosas diferentes, pero no hemos tenido ni una semana para trabajar. No está masticado para que salga perfecto lo que quiero hacer", reconoció.

"El primer día fue de encontrarnos y vernos, fue todo muy rápido. A partir de ahí les he encontrado con una predisposición total, con muchas ganas de escucharme. Creo que mañana van a salir a tope y al máximo, espero que la gente coja nuevos conceptos dentro de la filosofía del Villarreal", reiteró al respecto.

Sobre el Spartak de Moscú, comentó que es un equipo "ruso con rasgos brasileños arriba". "Tienen mucha pegada y gente de calidad. En la primera vuelta el partido se rompió, fue de ida y vuelta. Ojalá que sea para nosotros un partido de ida pero sin su vuelta. Aprovechar sus espacios y trabajar las transiciones mejor", apuntó.

En cuanto a quién pondrá en su primer once inicial, no dio pistas más allá de la de Pablo Fornals, con quien compartió comparecencia. "Para nunca miro el carné de identidad, ni por abajo ni por arriba, la actitud es lo que marca. Intento elegir en base a lo que he visto en estos partidos y en lo que pienso que quiero hacer con mi equipo. Si tiene que jugar un chico de 19 años o Bonera, nuestro jugador de más edad, van a jugar", señaló el madrileño.

"No nos gusta ver a nuestro equipo tan abajo en la clasificación pero mañana nos podemos llevar una alegría. Les pido a la afición que esté con nosotros, podemos dar un vuelco. Los jugadores deben cambiar la situación y demostrar que queremos ser un gran equipo", concluyó.

Por su parte, el jugador Pablo Fornals aseguró que la primera intención del grupo es "agradar" a Luis García. "Es un cambio nuevo. Nos conoce, sabe la plantilla que tenemos, es importante estar todos 'enchufados' porque no se sabe qué puede pasar y la gente puede tener más o menos oportunidades. Estos días se irá forjando el equipo", comentó.

"Ha habido muchos partidos en casa y fuera que hemos hecho muchas cosas para ganar y no hemos ganado, y que los rivales con muy poco nos han hecho daño. Hay que tener un grupo ordenado, adquirir los conocimientos del míster, estar concentrados para no encajar y hacerlo lo mejor que podamos", señaló sobre lo que deben hacer ante el Spartak para pasar.