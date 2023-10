Luis García Plaza: "Tenemos que saber pasar los ratos en los que el Atlético nos someta"

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Deportivo Alavés, Luis García Plaza, ha asegurado que deben saber "pasar los ratos" en los que el Atlético de Madrid, al que se enfrentarán este domingo en el Cívitas Metropolitano, les someta y, sobre todo, "competir" con sus propias "armas", y ha explicado que el francés Antoine Griezmann es "el jugador más completo" del conjunto rojiblanco.

"Nosotros tenemos que ir con la idea de ganar. ¿Vamos a dominar al Atleti y a meterlo en su campo? No es fácil. Va a haber ratos en los que dominemos el balón y hagamos nuestro fútbol, pero tenemos que saber vivir y pasar los ratos en los que nos sometan y, vaya como vaya el partido, no romperte. Los partidos cambian en un momento, y tienes que estar todo el rato en el partido", declaró en rueda de prensa.

Además, insistió en que deben ser ellos mismos en el Cívitas Metropolitano. "Cuando te enfrentas a una situación así, lo más importante es ser tú y competir con tus armas. Somos un equipo reconocible y hasta ahora nos está permitiendo competir con cualquier equipo. ¿Algún día saldremos trasquilados? Sí, porque es Primera División, pero esperemos que no sea mañana. Ojalá mañana podamos dar una gran alegría. Les he dicho a los jugadores que si hacen algo en un gran estadio tendrá mucha repercusión para ellos", manifestó.

Además, explicó que el cuadro rojiblanco tiene "jugadores muy definitivos". "Si el equipo está dentro del partido, el acierto puede llevarte a ganar o sumar. Les pido que jueguen como están jugando hasta ahora, que presten gran atención a los detalles. A veces, el equipo grande no juega bien, pero los jugadores grandes son capaces de ganar un partido. Puedes estar haciendo un gran partido y ellos uno malo, que te aparecen Griezmann o Morata y te lo ganan. No puedes perder la concentración durante ningún momento", advirtió.

Precisamente, el preparador madrileño analizó el estado de forma tanto de Álvaro Morata como del francés Antoine Griezmann. "Intentaremos controlarnos, aunque no va a ser fácil. Morata está en un momento de forma muy bueno, se le ve con confianza, es dominador en el juego aéreo y al espacio", expuso.

"Griezmann es el jugador más completo; ¿es el más rápido? No. ¿Es el que mejor remata? No. ¿Es el que mejor pasa? No. Domina, con una puntuación de nueve, todos los aspectos del juego. Sabe combinar, sabe venir entre líneas, sabe rematar, tácticamente es inteligente... Para mí es el jugador más completo. Tendremos que estar muy concentrados en el medio tapando a Koke, a Saúl...", continuó.

El técnico babazorro, que aseguró que cuenta con la única ausencia del defensa serbio Nikola Maras, recordó que el equipo "está dando una muy buena imagen". "Estamos fuera de descenso, competimos todos los partidos, y en la temporada se está viendo un Alavés reconocible", señaló. "Nos queda un calendario con los cinco primeros en los últimos nueve partidos del año: Atleti, Madrid, Barça, Girona y Real Sociedad", añadió.

Sobre el Atlético, reconoció que está "en muy buen momento". "Siempre está arriba, compitiendo con los mejores y con sus picos de momentos buenos y no tan buenos. Ahora mismo están en un pico bueno. Tiene jugadores muy desequilibrantes, importantes, y tenemos que hacer un gran partido para poder ganar. Nos hemos ganado el derecho a jugar estos partidos y a intentar sacar algo y ganar. Será difícil, porque el Atleti es un grandísimo equipo, pero vamos a hacer nuestro fútbol y ojalá nos salga de cara", subrayó.

En otro orden de cosas, explicó que Samu Omorodion es una "opción" este domingo. "Puede ser que sea la opción, juega contra su equipo de propiedad. Es un chaval joven que tiene que gestionar muchas cosas en su mente. Está en un momento muy bueno, físicamente está hecho un toro y puede ser el momento de que vuelva a participar", expuso.

Por último, apeló a mantener la tranquilidad a pesar de la cómoda situación del equipo a estas alturas de la temporada. "El equipo está muy mentalizado de que esto va a ser muy largo. Hay que ser como una hormiguita sumando puntos. Creo que merecemos esa victoria que se nos está negando últimamente, hemos hecho méritos para poder ganar al menos uno de los tres últimos partidos. Tenemos que seguir nuestro camino, ser muy positivos, seguir mejorando cosas y no dejar de hacer esas cosas buenas nunca. Vamos a sufrir todo el año, e igual que ascendimos en la última jornada a lo mejor conseguimos la salvación faltando una o dos. Ojalá me coma mis palabras y nos salvemos antes", finalizó.