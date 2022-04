Luis Rubiales: "Pocas o ninguna de las informaciones son ciertas"

LAS ROZAS (MADRID), 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, afirmó este miércoles que "pocas o ninguna de las informaciones" que han salido sobre la operación de la Supercopa de España en Arabia Saudí "son ciertas", y defendió que se ha hecho "una gestión clara, limpia, transparente, honesta y, sobre todo, beneficiosa para el fútbol español".

"Pocas o ninguna de estas informaciones son ciertas. Se ha hecho una gestión clara, limpia, transparente, honesta y, sobre todo, beneficiosa para el fútbol español. Llevo 4 años en la RFEF y he sufrido muchos ataques, no llevo ni una sola semana donde no haya continuos ataques, querellas o petición de inhabilitaciones contra mi persona y esta institución, pero se están pasando ciertos límites", subrayó Rubiales en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) junto al secretario general federativo, Andreu Camps.

El dirigente mostró una "gran indignación por todas las falsedades que se están vertiendo y un enfado importante porque se esté dando prioridad a las falsedades y no al problema real" que es que le hayan "sustraído información de manera ilegal y que habrá que ver si es real o no".

Rubiales indicó que no había salido "antes" a dar explicaciones hasta tener el permiso de Arabia Saudí "para poder hablar con cierta libertad de un contrato sometido a confidencialidad". En este sentido, en relación a las informaciones sobre el contrato, advirtió que esté está ya "desfasado" y no es el "vigente".

Además, aseguró que se dijo "de forma muy clara que la relación económica" no sería con la RFEF sino con Kosmos y que la institución "ni ha pagado ni pagará ni un solo euro de comisión por esta operación", que ha dado "400 millones para el fútbol español, no 240, con el 50 por ciento para participantes y 50 o un poco más para el fútbol modesto".

Por ello, aseveró que el acuerdo es "legal" y que parece que ya "todos están de acuerdo" y que tampoco hubo "conflicto de intereses" y que esta propuesta de Arabia Saudí pasó "los tres filtros" que tienen para estos temas en la RFEF y que la Comisión de Ética dio su visto bueno y que "propuso ir".