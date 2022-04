La RFEF deja claro que "el acuerdo de intenciones" con Catar no era "más ventajoso" que el de Arabia Saudí

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dejó claro este miércoles que el acuerdo que ha salido a la luz con Catar para acoger la Supercopa de España sólo era "de intenciones" y que no era "más ventajoso" que el que se firmó con Arabia Saudí, mientras que subrayó que el dinero que reciben los clubes por participar se fija, entre otras cosas, por "un valor" que deciden los organizadores por el caché deportivo del participante.

'El Confidencial' publicó este miércoles que la RFEF había rechazado una oferta de Catar para albergar la Supercopa en la que no había comisiones para ningún intermediario ni tampoco penalizaciones por la posible ausencia del Real Madrid o el FC Barcelona, pero el secretario general federativo, Andreu Camps, aclaró que este acuerdo no era "un contrato sino un acuerdo de intenciones, que jurídicamente no es lo mismo".

"Había un acuerdo que tenía que ratificarse por las dos partes para entrar en vigor y se tenían que cumplir una serie de condiciones, que afectaban esencialmente a la parte catarí, no era sólo una cuestión de ratificar. Catar decide no ratificarlo y a partir de ahí se pueden hacer interpretaciones como que no le interesaba en ese momento o que no estaba dispuesto a cumplir las condiciones, o incluso las dos cosas, pero no llegó a entrar en vigor", explicó Camps en su comparecencia junto al presidente de la RFEF, Luis Rubiales.

El directivo detalló que no es "cierto" que este acuerdo fuese "más ventajoso" que el que se firmó con Arabia Saudí. "El acuerdo de Catar tenía una cantidad en bruto final inferior a los 40 millones, pero además incluía los derechos de imagen de Asia, una obligación de que pagáramos unos porcentajes determinados sobre la venta en otros territorios e incluía la prestación de servicios, y el de Arabia Saudí no", advirtió.

"La noticia es falsa y creemos además que es de mala fe porque se lo explicamos al periodista", replicó por su parte Rubiales, que recalcó que el contrato con Arabia Saudí es "ejemplar y modélico a nivel social". "La ONU ha felicitado a la FIFA por celebrar el Mundial en Catar y debería haber una felicitación conjunta por lo que se ha hecho en Arabia. Si el acuerdo con Catar se hubiera perfeccionado, era peor también, lo que hicimos fue aceptar le mejor oferta con diferencia", zanjó.

Camps también habló de la polémica sobre el dinero que reciben los participantes en la Supercopa y las diferencias existentes. "Hay una parte para premios por el resultado deportivo que están definidos y otro por el valor que tenga ese club, es lo mismo que hay en la ley de derechos audiovisuales", indicó.

"Para fijar ese valor, el organizador quería que fuese en función del caché internacional y nacional del club, y no lo vemos mal. Hay cinco categorías en el contrato y a unos les toca más y a otros menos. Y para aceptar los premios pedimos que bajo ningún concepto esa cantidad fuera inferior ni igual a lo que ese mismo club ganaría por jugar un partido en el extranjero, y en este caso siempre es superior y en muchos casos lo dobla, triplica o quintuplica", relató Camps.

El secretario general añadió a esas cantidades lo que reciben por lo denominado 'impacto social' y que también mejora ostensiblemente lo que suelen recibir. "El que paga, y no paga poco, lo hace para que se haga de una manera determinada, también dice como deben ser los premios", subrayó.

"Sobre el sumatorio global, una parte es para los participantes y otra para el fútbol aficionado. Los que están en el fútbol aficionado entienden que de esa cantidad les correspondería más por el principio de solidaridad y los que van creen que deben ser superior, es una discusión eterna. Se fijó un criterio aprobado por todos y entendemos que ese reparto es el razonable entre los participantes y el resto", concluyó.

Por su parte, Luis Rubiales aseguró entender "perfectamente" las palabras de Diego Pablo Simeone sobre que convenía más que jugasen la competición el Real Madrid y el FC Barcelona. "Si hubiera leído todo lo que ha salido me hubiera escandalizado, pero estoy abierto a explicar a cualquiera toda la cuestión", puntualizó.

El dirigente cree que se ha creado "un alboroto intencionado" sobre este reparto, que lo considera "más benévolo" con los clubes más modestos que con el conjunto madridista y el blaugrana que si lo hicieran "con los criterios de LaLiga".

"No he recibido queja de ningún club, el primer presidente que me felicitó fue el dueño del Atlético, que estaba encantado. Salvo uno, todos lo estaban, y todos saben de las cantidades porque lo requirió el Valencia. Hay uno que ahora percibiría un mínimo de 2,5 millones por ir y que la última vez que fue recibió 300.000 ó 400.000 euros", remarcó.

"VISIÓN PERVERSA" SOBRE EL SALARIO DE RUBIALES

Por otro lado, Andreu Camps trató el tema del salario del propio Rubiales y las críticas sobre si le pueden favorecer el que vayan unos equipos u otros a la Supercopa de cara a ganar más. "La Asamblea aprobó un sistema retribuido con una parte fija y una variable, en función del conjunto de ingresos y que se puede percibir de una forma lógica o con una visión perversa", aseguró.

Así, dejó claro que en el contrato con Arabia Saudí "no figura que haya una disminución de los cantidades" si no participa un club "de una determinada categoría", como podía ser el caso de que no jugasen el Real Madrid o el FC Barcelona, o ambos. "No se les menciona", advirtió.

Por ello, "hacer asociaciones directas" de esto con un beneficio para Rubiales "está fuera de lugar y no responde a la realidad de cómo se configura el salario". "Se han rechazado bastantes ofertas en el departamento de Marketing de entidades y de dinero que la RFEF no considera adecuadas para su estrategia. Ha habido más cantidad de ingresos de patrocinios que se ha rechazado que esa que se dejaría de percibir y a la que se hace referencia", apuntó.

Además, sobre la idoneidad de celebrar la competición en un país que no respeta los derechos humanos y el papel de la mujer, afirmó que la Comisión Ética dijo que iba a estar "atenta" a que hubiese cambios sociales y que se ha "cumplido" el papel de la RFEF en este aspecto mientras que calificó de "confusión jurídica y mala intención" el dejar caer que la sede de la Supercopa tendría que salir a concurso. "Es falso, las competiciones no son de naturaleza pública, son privadas y no existe la obligación de sacarlas a concurso", sentenció.