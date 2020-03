Luis Rubiales: "¿Prorrogar contratos? Vamos a intentar terminar con las mismas plantillas"

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, aseguró que su idea inicial es "intentar terminar la temporada con las mismas plantillas", pero no descarta abrir el mercado de fichajes y competir todos "en igualdad de condiciones" porque hay "muchos países que entran en juego" tras la pandemia de coronavirus que ha detenido todas las competiciones.

"¿Prorrogar contratos? Vamos a intentar proponerlo para terminar la temporada con las mismas plantillas. Hay muchos derechos, intervienen varios países, pero creemos que si se puede conseguir, ojalá se lograse. Y si no, que la desigualdad que se genere sea la misma para todos. En cualquier caso es muy pronto para hablar de esto. El primer escalón que tenemos que subir es terminar el 30 de junio", indicó.

En este sentido, el presidente federativo también mostró su preocupación por aquellas personas que trabajan en los clubes fuera del terreno de juego. "Me preocupa todo. Que las empresas dentro y fuera del fútbol acaben mal. Pero aquí, desde la RFEF, mando un mensaje de tranquilidad. A diferencia de lo que ocurre en el fútbol profesional, vuestro dinero está seguro", dijo a los clubes más humildes.

Sin embargo, si algún club tuviese dificultad para pagar a sus empleados o jugadores -en categorías de Segunda B o Tercera- aseguró que ésa es su "obligación": "garantizar el cobro" y "flexibilizar todos aquellos pagos que hayan sido posteriores al coronavirus. Si hay que establecer un periodo de 'pago aplazado' desde el problema de la pandemia, lo pondré sobre la mesa", añadió.

"Es preferible aplazar el pago a que haya despidos de futbolistas y trabajadores. Es un problema entre los jugadores y clubes, pero es un problema que deberían solucionar de manera patronal", explicó Rubiales, que recordó que la RFEF es la "única federación en España que no tiene subvención pública".

"Nosotros tenemos que trabajar muy duro con las selecciones, con nuestra comunicación y con la tesorería muy férrera que tenemos, creando un equilibrio austero entre los gastos y los resultados. Eso ha hecho posible dar mucho más dinero a los clubes más humildes. Es verdad que podíamos haber hecho una sede más grande o contratar más personal, pero no lo hemos hecho", aseveró.

En este sentido, Rubiales criticó a LaLiga porque "no tener asegurados cientos de millones de euros con la enorme responsabilidad que ello conlleva. Si se me permite la expresión 'teniendo todos los huevos en la misma cesta debería haber asegurado la principal fuente de ingresos de los clubes", dijo.

"El dinero me preocupa, pero lo más importante es que nadie corra riesgos sanitarios. Los jugadores, los entrenadores y por supuesto las aficiones. El fútbol es global, la Champions, la Europa League y éste basa sus decisiones en las 55 federaciones miembro de la UEFA. Veremos dónde estamos dentro de un mes. Es posible que nosotros vayamos a mejor pero otros países, a peor", comentó.

"La UEFA no desecha nada, ni partidos a puerta cerrada, ni una Final Four (para aligerar el calendario), ni otras opciones, pero hasta que no llegue ese momento, no se tomará la decisión", finalizó Rubiales, que también mandó un mensaje de tranquilidad al fútbol femenino. "El 'Programa Élite' está garantizado al cien por cien, hasta el último euro".