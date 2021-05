Luka Modric y sus nueve años dorados como madridista

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista croata Luka Modric firmó este martes su renovación por una temporada más con el Real Madrid, con el que el año que viene cumplirá diez campañas en las que se ha convertido en una pieza indiscutible de su centro del campo, pese a que su inicio no fue nada sencillo.

Una laboriosa y dura negociación con Daniel Levy, presidente del Tottenham, provocó que el de Zadar no aterrizase en el conjunto madridista para ponerse a las órdenes de José Mourinho hasta finales de agosto de 2012, con el equipo ya con mucho ritmo para disputarle la Supercopa de España al FC Barcelona. Repasamos sus temporadas en el Real Madrid.

1. 2012-2013. Su primer año fue uno de los más complicados de su estancia en el Real Madrid. Las expectativas sobre su figura eran muy altas, pero a Modric le costó encontrar su mejor versión pese a que 'Mou' le dio mucha confianza. Jugó más de 50 partidos (53), con cuatro goles, uno de ellos muy importante, el anotado en Old Trafford en la vuelta de octavos de la Champions que ayudó a levantar la eliminatoria y a dar el pase. Sólo ganó la Supercopa de España.

2. 2013-2014. La llegada de Carlo Ancelotti y su año de adaptación sirvieron para empezar a ver mucho mejor las cualidades en el centro del campo del croata, muy asentado en el 4-3-3 junto a Xabi Alonso y Ángel di María como compañeros más habituales. Repartió nueve asistencias, una de ellas vital, el saque de esquina que Sergio Ramos cabeceó a la red en el minuto 93 de la final de la Liga de Campeones de Lisboa y que llevó el partido a la prórroga. Conquistó su primera 'Champions' y también la Copa del Rey.

3. 2014-2015. La siguiente fue otra campaña difícil para Modric, que había ampliado su contrato hasta 2018, por culpa de las lesiones que apenas le dejaron brillar. Primero, una muscular con su selección en noviembre de 2014 que le dejó fuera casi cuatro meses y luego una de rodilla que le impidió jugar el tramo decisivo de Liga y Champions. Al final disputó apenas 25 partidos y ganó la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

4. 2015-2016. La llegada de Rafa Benítez no cambió el papel de Modric en el Real Madrid, donde continuó siendo fijo en el centro del campo que ya formaba con Toni Kroos y Carlos Casemiro. El croata se adaptó a la nueva filosofía del madrileño, pero la destitución de este trajo a Zinédine Zidane donde empezaría a explotar. La conquista de la Liga de Campeones fue su único título en un equipo y un mediocampo que empezaba a forjar su leyenda.

5. 2016-2017. La primera campaña completa de Zidane al frente del equipo fue la más exitosa para un Modric que mantuvo su buen nivel y que fue clave en la consecución de cuatro títulos: Supercopa Europa, Mundial Clubes, Liga y Champions. La segunda parte de la final de Cardiff ante la Juventus es uno de los partidos más recordados por el croata y que permitió al Real Madrid convertirse en el primero en ser capaz de defender título bajo el nuevo formato. En octubre de 2016 se anunció su ampliación de contrato hasta 2020.

6. 2017-2018. El Real Madrid ni Modric, ya con el '10' a la espalda, pudieron mantener el nivel de la anterior campaña, sobre todo en la Liga donde se descolgaron muy pronto, pero aún así el conjunto madridista no falló ni en las Supercopas de Europa y España, ni en el Mundial de Clubes ni, una vez más, en la Liga de Campeones, donde el croata levantó su cuarta 'Orejona', tercera consecutiva.

7. 2018-2019. Esta campaña no fue de las mejores del de Zadar en el terreno de juego, pero sí en cuanto a distinciones individuales porque se llevó los tres premios en liza: el Balón de Oro, el The Best y el de Mejor Jugador de la UEFA. La marcha de Zidane y la llegada de Julen Lopetegui, más el desgaste por el Mundial de Rusia donde lideró a su país hasta el subcampeonato mundial, tampoco le permitieron brillar como antaño. El Mundial de Clubes fue el único trofeo colectivo.

8. 2019-2020. La vuelta de Zidane al término de esa campaña volvió a servir de revulsivo mientras se comenzaba a cuestionar la edad de Modric, ya con 34 años, y si hacía falta renovar un sempiterno centro del campo. Pero el francés fue capaz de volver a sacar lo mejor del croata, cuyo talento volvió a brillar, sobre todo en la consecución del título liguero con ocho asistencias de gol. También ganó la Supercopa de España.

9. 2020-2021. Por si había dudas sobre la 'segunda juventud' de Modric, este las aplacó con una nueva demostración de fútbol en una de sus mejores campañas como madridista. Seis goles y seis asistencias para un jugador que prácticamente lo jugó todo (35 partidos en Liga y 10 de los 12 de Champions como titular), pero que, curiosamente, no pudo ganar nada, aunque sí la esperada renovación por parte de la afición hasta el 30 de junio de 2022 por lo que intentará dar 'guerra', con 36 años, junto a sus inseparables Casemiro y Kroos.