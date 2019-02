Machín: "Hemos generado ocasiones para haber marcado algún gol más"

Publicado 14/02/2019 21:59:47 CET

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla FC, Pablo Machín, afirmó este jueves que sus pupilos han "generado ocasiones para haber marcado algún gol más" ante la Lazio en la ida de los dieciseisavos de final Liga Europa, que acabó con triunfo andaluz por 0-1.

"La sensación en caliente es que hemos generado ocasiones para haber marcado algún gol más. También, hay una dificultad que quizás no se ha podido ver pero, fruto de los muchos partidos que lleva este terreno de juego, no estaba en las mejores condiciones", comentó Machín en rueda de prensa.

"Y, quizás, por eso también no hemos podido estar muy finos en el último pase y en la finalización para encarrilar más la eliminatoria. Me gustaría felicitar a los aficionados porque han animado todo el partido", añadió el técnico sevillista.

Además, Machín se alegró por la recuperación de su equipo a domicilio. "Hemos sido un equipo muy similar al que venimos siendo habitualmente. Hemos tenido menos errores que en los últimos encuentros. Los errores puntuales nos han penalizado mucho en los últimos encuentros en forma de gol", dijo al respecto.

"Hoy hemos marcado primero, que es importante, llevando la iniciativa, conociendo las virtudes del rival y minimizándolas. Hemos hecho daño donde habíamos considerado que se podía hacer. No hemos podido finalizar, esa es la lástima. Si recuperamos bien vamos a poder competir de la mejor manera", señaló.

Machín, no obstante, mostró cautela para el encuentro de vuelta en el Ramón Sánchez-Pizjuán. "Es un resultado favorable, no me dejo llevar por la euforia. Es un resultado bueno. El empate y la victoria nos clasifican, tenemos cierta ventaja pero tenemos claro que hay que hacer las cosas bien en Europa ya que los equipos tienen potencial", indicó.

Sobre si Ben Yedder abandonó el terreno de juego tocado, aseguró que el delantero franco-tunecino "está bien" pese a todo. "Lo que sucede es que necesitamos aprovechar a todos los futbolistas y dosificar a los que tienen más minutos para seguir rindiendo. Hay que pensar en el próximo partido de LaLiga", concluyó.