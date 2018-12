Machín: "Hemos muerto en su área con un jugador menos"

Publicado 30/11/2018 0:13:34 CET

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla FC, Pablo Machín, lamentó la derrota cosechada este jueves contra el Standard de Lieja, al cual golearon en la ida, pero recordó que "murieron" en su área con un jugador menos (1-0) en el partido perteneciente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga Europa.

"Lamentablemente el Sevilla sigue sin ganar aquí. Todos los partidos fuera de casa, y más en Europa, son complicados. Teníamos controlada la primera parte. Nos marcaban hombre a hombre sin dejarnos jugar con facilidad, era lo que teníamos previsto. En esa jugada al límite del fuera de juego han tenido la oportunidad", resumió.

"Cuando nos han expulsado a Pablo (Sarabia) nos han limitado más aún. Con un jugador menos hemos apretado y hemos muerto en su área. Hemos tenido ocasiones como aquella final de Muriel que no ha conseguido rematar", lamentó el técnico nervionense.

Preguntado por el futuro del Sevilla en la Europa League, el técnico dijo que lo más importante es no depender de nadie. "Como habíamos hecho una gran primera parte del campeonato, dependemos de nosotros, en nuestra casa, ante nuestra gente. Nuestra afición va a hacer que nos clasifiquemos", comentó.

"Todos los equipos son muy difíciles, no quiero ser reiterativo. Nos hemos encontrado a un equipo que, aún necesitando la victoria, no han tenido prisa. No va a ser un camino de rosas, vamos a tener que pelear mucho. El pasar esta fase es exigente y llevamos partidos atrás acumulados. Tenemos que darle una alegría a la afición y a nosotros mismos", sentenció.

Por último, preguntado por las molestias de Aleix Vidal, quiso ser prudente. "Le tendremos que hacer pruebas, sentía que tenía una molestia atrás que le estaba limitando. Con la lesión de Navas tampoco queríamos forzar. Es normal que el vestuario quede tocado, queríamos ir a por la victoria y no ha podido ser. Además, hay circunstancias que hacen frustra aún más al equipo. Piensan que el árbitro no los ha tratado de la misma manera que al rival. Nos toca pensar ya en Vitoria", finalizó.