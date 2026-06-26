MadCup 2026 cierra su sexta edición con más de 800 equipos y 14.500 jugadores de 36 países

Campeones de una de las categorías del torneo internacional de fútbol base MadCup 2026. - MADCUP

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sexta edición del torneo de fútbol base internacional MadCup 2026 concluyó en la Ciudad Deportiva de Las Rozas y Alcalá de Henares en Madrid con la participación de 14.500 futbolistas de 800 equipos que representaron a 36 países, según informan los organizadores en un comunicado.

Al margen de los españoles compitieron equipos de Andorra, Brasil, Colombia, Francia, Estados Unidos, México, Portugal y, entre otros, Venezuela. Los equipos españoles provenían de las comunidades autónomas de Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y el País Vasco.

El torneo ha tenido presencia en municipios como Torrejón de Ardoz, Madrid capital, Paracuellos del Jarama, Coslada, San Fernando de Henares, Alcobendas, Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, Leganés y Las Rozas de Madrid.

El director deportivo de MadCup, Javier Sánchez, entregó el trofeo de campeón al Atlético Nacional de Colombia, en la categoría sub-19 masculina, al equipo sub-19 femenino del Levante UD y al CD Móstoles sub-17 masculino, en la Ciudad Deportiva de Las Rozas.

Por su parte, la concejala de Deportes de Alcalá de Henares, Dolores López y el director general de la Academia del Atlético de Madrid, Emilio Gutiérrez, otorgaron los premios a los campeones en la Ciudad Deportiva club rojiblanco de Alcalá de Henares.

Los campeones proclamados fueron el Club Atlético de Madrid B, Raptors FC de México, SD Baja de Estados Unidos, SET 11 Esports de Lleida, Real Madrid, CF Andorra International, Zaiden Fútbol de Francia, Club Atlético Paranaense de Brasil, Madrid CFF A y Futprime Academy C.

El Levante UD ganó la categoría sub-16 femenina, el San Roque Balompié de sub-14 y sub-15 masculina, cuyos premios también fueron entregados por la directora General de Turismo del Ayuntamiento de Las Rozas, Silvia del Castillo, y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Las Rozas, Juan Ignacio Cabrera, en el municipio madrileño.