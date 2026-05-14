Madonna, Shakira y BTS protagonizarán el espectáculo del descanso de la final del Mundial

Archivo - La cantante colombiana Shakira, en un concierto. - DPA VÍA EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Las artista estadounidense Madonna y la colombiana Shakira, junto con la banda surcoreana BTS, encabezarán el primer espectáculo del descanso de la final del Mundial de este verano, que se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos).

Así lo reveló la FIFA en redes sociales, a través de un vídeo en el que Chris Martin, líder de Coldplay y comisario de esta actuación histórica, dio a conocer los artistas que protagonizarán el 'show' del descanso del partido por el título de la Copa Mundial, que se disputa del 11 al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

Infantino, quien también compartió detalles del evento en una publicación de Instagram, anunció en marzo del año pasado los planes para el espectáculo, que se desarrollará en el descanso de la final programada para el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Por tanto, esto puede hacer que el descanso del encuentro dure más de los 15 minutos habituales, al estilo 'Super Bowl'.

El espectáculo se organizará en apoyo al Fondo de Educación creado por FIFA y Global Citizen, una iniciativa que tiene como objetivo recaudar unos 85 millones de euros para ampliar el acceso a la educación y al fútbol para los niños de todo el mundo.