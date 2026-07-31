El Madrid CFF ficha a la defensa francesa Romane Lejeune

Archivo - Romane Lejeune (dcha.), durante un partido. - Europa Press/Contacto/Jose Pino - Archivo

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Madrid CFF ha anunciado este viernes la incorporación para el curso 2026-27 de la jugadora francesa Romane Lejeune, central de 21 años y procedente del RC Lens, donde disputó las tres últimas campañas y con el que fue una de las protagonistas de su ascenso a la Arkema Première Ligue.

"Zurda, rigurosa y polivalente, destaca por su solidez defensiva, capacidad de anticipación y seguridad en la salida de balón", definió el Madrid CFF a su nuevo fichaje. "Natural de Laon, se formó en el Stade de Reims, donde fue capitana del equipo sub-19, debutó en la máxima categoría francesa y firmó su primer contrato profesional en 2022", añadió la nota.

"Tras incorporarse al Lens en 2023, contribuyó a su ascenso y disputó los 21 encuentros de la Première Ligue 2025-26. Internacional con Francia en las categorías sub-19, sub-20 y sub-23, se proclamó campeona de la Sud Ladies Cup sub-20 en 2024 y participó ese mismo año en el Mundial sub-20 de Colombia", zanjó el Madrid CFF en su comunicado de prensa.

Esta contratación de Romane Lejeune se ha unido a los refuerzos conocidos de la neozelandesa Kate Taylor para la zaga y la española Ana González, la brasileña Débora Bebê y la danesa Emilie Holt para el centro del campo.