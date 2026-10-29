Madrid recibe a jóvenes de India en una experiencia impulsada por la Fundación Vicente Ferrer, Liga F y Fundación LaLiga

Madrid recibe a jóvenes de India en una experiencia impulsada por la Fundación Vicente Ferrer, Liga F y LaLiga. - JUAN AGUADO / LALIGA

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Liga F, la Fundación Vicente Ferrer (FVF) y la Fundación LaLiga recibieron en Madrid a una delegación de Anantapur (India), compuesta por jugadoras y una entrenadora que participarán en el proyecto que ambas fundaciones desarrollan conjuntamente desde 2018 para fomentar el acceso al deporte, la educación y la igualdad de oportunidades entre la infancia y la juventud de las comunidades rurales de la región.

La visita comenzó con la asistencia al encuentro de Liga F entre el Atlético de Madrid y el Madrid CFF, donde las jóvenes pudieron vivir el ambiente de la máxima competición del fútbol femenino español. Tras el partido, compartieron un encuentro con las jugadoras del conjunto rojiblanco, intercambiando experiencias y reflexiones sobre el papel del fútbol en sus trayectorias personales y deportivas.

La delegación también visitó las oficinas de Liga F, donde conoció el funcionamiento de la competición profesional femenina, su proceso de crecimiento y los retos y oportunidades que afronta el fútbol femenino en España.

La experiencia concluyó con una jornada junto al Madrid CFF, en la que las jugadoras de Anantapur asistieron a una sesión de entrenamiento y pudieron intercambiar experiencias con futbolistas y cuerpo técnico del club madrileño en un espacio de convivencia "marcado por los valores del esfuerzo, la inclusión y el trabajo en equipo".

"La visita refuerza las acciones de intercambio y sensibilización impulsadas por la alianza entre la Fundación LaLiga y la Fundación Vicente Ferrer, que desde hace siete temporadas contribuye a generar oportunidades de desarrollo deportivo, educativo y personal para niños, niñas y jóvenes de Anantapur, con especial atención al empoderamiento de niñas y mujeres a través del fútbol", destacó el comunicado.

Pedro Malabia, director general de estrategia de Liga F, destacó la capacidad del fútbol para conectar culturas y generar oportunidades. "Ha sido un privilegio recibir en Liga F a estas jugadoras y a su entrenadora y tener la oportunidad de mostrarles de cerca la realidad del fútbol profesional femenino español. Esta experiencia demuestra que el fútbol trasciende fronteras y se convierte en una herramienta capaz de inspirar, generar oportunidades y conectar a personas de contextos muy diferentes a través de unos mismos valores", dijo.

Por su parte, Luz María Sanz Masedo, directora general de la Fundación Vicente Ferrer, destacó que "han sido unos días muy especiales", por poder "compartir aprendizajes con las jugadoras y conocer de primera mano entidades y competiciones que forman parte del ecosistema del fútbol femenino", lo que "supone una oportunidad profundamente enriquecedora". "Más allá del componente deportivo, esta visita les permite reforzar valores y comprobar que el esfuerzo, la educación y el trabajo en equipo pueden contribuir a su futuro para que sigan siendo grandes referentes", agregó.

Mientras que Olga de la Fuente, directora de la Fundación LaLiga, puso en valor el impacto del proyecto. "Esta visita nos ha permitido compartir tiempo con algunas de las protagonistas de un proyecto que representa a la perfección el poder transformador del fútbol. Son referentes dentro de sus comunidades y un ejemplo de cómo el acceso al deporte puede abrir oportunidades, fortalecer la confianza y contribuir al desarrollo integral de niñas y jóvenes que afrontan importantes desafíos sociales", relató.