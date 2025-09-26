Mallorca - Alavés: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El RCD Mallorca se mide este sábado al Deportivo Alavés en el estadio de Son Moix, en la séptima jornada de LaLiga EA Sports, un partido en el que los de Jagoba Arrasate necesitan el triunfo si quieren abandonar el puesto de colista, mientras que los babazorros buscarán continuar en la zona alta de la clasificación.

POSIBLES ALINEACIONES

Mallorca: Leo Román; Morey, Valjent, Raíllo, Mojica; Samú, Morlanes; Asano, Darder, Pablo Torre; y Muriqi.

Deportivo Alavés: Sivera; Jonny, Garcés, Tenaglia, Diarra; Guridi, Blanco; Carlos Vicente, Denis Suárez, Aleñá; Boyé.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Mallorca y Deportivo Alavés de la jornada 7 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 27 de septiembre a las 18.30 horas en Son Moix.

DÓNDE VER

El duelo entre los bermellones y los babazorros se podrá ver por televisión a través del canal Movistar LaLiga.