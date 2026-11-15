El Mallorca destituye a Pablo Ortells como director de fútbol del club

Escudo del RCD Mallorca - RCD MALLORCA

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El RCD Mallorca ha anunciado que Pablo Ortells, hasta ahora director de fútbol de la entidad balear, deja este domingo su cargo y que Alfonso Díaz, CEO del club, asumirá sus funciones hasta la llegada de su sustituto.

"El club quiere expresar su agradecimiento a Pablo Ortells por su dedicación, compromiso y trabajo durante los últimos seis años y medio. Su etapa ha estado marcada por importantes logros deportivos, entre ellos el ascenso a Primera División en su primera temporada, cinco campañas consecutivas en la máxima categoría del fútbol español y la disputa de la final de la Copa del Rey de 2024", señaló la entidad mallorquinista.

El club recordó que durante su gestión se han incorporado futbolistas "que han contribuido de manera significativa a los éxitos deportivos de la entidad". "El RCD Mallorca le agradece los servicios prestados y le desea lo mejor en sus futuros proyectos profesionales y personales", apuntó.

Por otra parte, explicó que ya han iniciado el proceso de selección de un nuevo director deportivo. "La propiedad del RCD Mallorca mantiene su firme compromiso con la solidez y sostenibilidad a largo plazo de su estructura deportiva, con el objetivo claro de lograr el regreso a Primera División", indicó.

Además, desveló que durante este periodo de transición, el CEO del RCD Mallorca, Alfonso Díaz, asumirá la supervisión del área deportiva hasta el nombramiento de un nuevo director deportivo.

El Mallorca, que el sábado empató en casa con el Córdoba (3-3), marcha quinto en la clasificación de LaLiga Hypermotion con 23 puntos, a nueve del líder Almería. El equipo dirigido por Luis García ha puntuado en las últimas seis jornadas, aunque ha logrado un empate en cuatro de ellas.