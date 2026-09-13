Mallorca y Tenerife se enganchan a la cabeza de LaLiga Hypermotion

Los jugadorres del RCD Mallorca celebran uno de los goles de Adrián Fuentes ante el CE Sabadell en LaLiga Hypermotion 26-27 - LALIGA

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El RCD Mallorca y el CD Tenerife se colocaron en la segunda y tercera posición de LaLiga Hypermotion 2026-2027 después de sus victorias en casa de este domingo ante el CE Sabadell (2-0) y el CD Leganés (2-0) respectivamente, en partidos correspondientes a la quinta jornada del campeonato.

En el Estadi Mallorca Son Moix, el RCD Mallorca acabó con el invicto del recién ascendido Sabadell al que batió por 2-0 gracias a un fulgurante doblete de Adrián Fuentes antes de la media hora de partido que le bastó para sumar su tercera victoria como local y colocarse con 10 puntos a dos del líder Castellón.

También con 10 puntos, tercero, se coloca el recién ascendido CD Tenerife, que pudo por idéntico marcador en el Estadio Heliodoro Rodríguez López con el CD Leganés al que superó en la tabla e impidió que se colocase segundo en caso de triunfo. Un doblete de Enric Gallego, el primero de penalti, le dieron tres puntos al equipo tinerfeño.

Del resto de la jornada dominical, destacó la goleada del Real Oviedo en el Estadio José Zorrilla donde batió por 0-3 a un Real Valladolid que no consigue arrancar, y la derrota en el Estadio El Molinón-Enrique Castro Quini del Real Sporting ante el recién ascendido CD Eldense por 0-1 (Javier Martínez en el minuto 76) que supone la segunda consecutiva del conjunto asturiano.